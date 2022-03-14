بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لملاقاة مايوركا في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - ناتشو فيرنانديز - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - فيدي فالفيردي - توني كروس

خط الهجوم: رودريجو جويس - فينسيوس جونيور - كريم بنزيما

وتنطلق المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استادي دي سون مويكس معقل فريق مايوركا.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول برصيد 63 نقطة، فيما يحتل مايوركا في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.