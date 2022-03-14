عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا في الدوري الإسباني

بنزيما
بنزيما

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لملاقاة مايوركا في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.

 

تشكيل ريال مدريد

 

وضم تشكيل ريال مدريد كل من:

 

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - ناتشو فيرنانديز - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - فيدي فالفيردي - توني كروس

خط الهجوم: رودريجو جويس - فينسيوس جونيور - كريم بنزيما

 

وتنطلق المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استادي دي سون مويكس معقل فريق مايوركا.

 

ويحتل ريال مدريد المركز الأول برصيد 63 نقطة، فيما يحتل مايوركا في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.

ريال مدريد كريم بنزيما الدوري الإسباني أنشيلوتي مدريد فريق ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم إلكتروني.. تعطل جميع المواقع الحكومية في إسرائيل

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

الرئيس السيسي يستجيب لـ الإعلامية عزة مصطفى ويوجه بعلاج الطفل مجدي كريم

بشرى من الحكومة للمواطنين.. توفير اللحوم والأرز والبيض بأسعار ما قبل الأزمة

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

توقف عمليات إنتاج هواتف آيفون وأجهزة آيباد في الصين.. تعرف على السبب

نورو فيروس..وباء جديد يهدد العالم بانتشاره في إنجلترا| أعراضه وطرق الوقاية

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. نيمار وميسي يفكران في الرحيل عن باريس سان جيرمان

محمد صلاح يغيب عن تدريبات ليفربول قبل مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يغيب عن تدريبات ليفربول قبل مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي

مصطفى محمد يقود تشكيل جالاتا سراي أمام بشكتاش في الدوري التركي

قبل مواجهة السنغال.. الإصابة تبعد تريزيجيه عن باشاك شهير في الدوري التركي

ميلان يفوز على إمبولي ويعزز صدارته بالدوري الإيطالي

موراتا يقود يوفنتوس للفوز على سامبدوريا بثلاثية في الدوري الإيطالي

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لخناقة المدرسة الانترناشونال.. لا إصابات ولا اعتداءات على المعلمين.. وفتح تحقيق لمعاقبة المشاغبين

الرئيس السيسي تدخل لعلاجه .. قصة الطفل مجدي كريم المصاب بفقدان البصر

تبدأ من 15 ألف .. 5 دراجات نارية بالسوق المصري |صور

زوجة لمحكمة الأسرة: أنا عذراء والمهر والعفش من حقى بعد خلع زوجى

أقدم نار مشتعلة في العالم..تاريخ وأرقام

بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... أبطال "جزيرة غمام" من كواليس المسلسل

تشييع جثمان حارس مرمي ناشئي الأهلي.. والجيران: كان طموحا ومحبوبا (صور)

وزير الدفاع يلتقى بمقاتلى قوات حرس الحدود ويكرم عدداً من المتميزين

طريقة عمل قمر الدين عصير.. وفوائده للرجال والنساء

فيديو

هل ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة .. صحيفة إسبانية تجيب

الرئيس أنقذني وهؤلاء الفنانين ساندوني.. فاطمة كشري تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

احذر تخزين البيض بهذه الطريقة .. تسمم ومغص

اللحوم والخضراوات .. قائمة بأسعار السوق وفقا للغرف التجارية

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ