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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. القصة الكاملة لخناقة المدرسة الانترناشونال.. وفرص عمل لخريجي وطلاب جامعة عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

جامعة طنطا تحصد المركز الثالث عربياً في ملتقى تبادل عروض تدريب الطلاب

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن فوز الجامعة بالمركز الثالث على مستوى الجامعات العربية في مجال تدريب الطلاب لعام 2021.

 

 

فرص عمل لخريجي وطلاب جامعة عين شمس في ملتقى التوظيف

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن جامعة عين شمس تحرص على  الدور  الفعال لشباب الخريجين في تحقيق التنمية، وتفاعلا مع توجهات سياسات الدولة بضرورة الاهتمام بالخريجين وتذليل الصعوبات التي تواجههم في التوظيف لإتاحة فرصة المشاركة في بناء الوطن وخدمة المجتمع سوف يتم ملتقي التوظيف لكافة كليات جامعة عين شمس يوم السبت القادم 19 مارس 2022.

 


جامعة حلوان: نعمل علي دفع عجلة البحث العلمي في مجال تصميم الدواء

استقبل مركز التميز العلمي لأبحاث التركيب البيولوجي وتصميم الدواء بكلية الصيدلة جامعة حلوان مؤخرا جهاز معايرة الحرارة وقياس السعرات (Isothermal Calorimeter).

 


وكالة الفضاء المصرية تشارك في يومه العالمي بمعهد هندسة وتكنولوجيا الطيران

استقبل الدكتور طارق عبد الصادق عثمان عميد معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران التابع لوزارة الطيران المدني ، الدكتور محمد العراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية والوفد المرافق له، وذلك اليوم الاتنين الموافق 14/03/2022 بمقر المعهد.

 

 

القصة الكاملة لخناقة المدرسة الانترناشونال.. لا إصابات ولا اعتداءات على المعلمين.. وفتح تحقيق لمعاقبة المشاغبين

حالة من الجدل اثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو يكشف عن نشوب "خناقة" بين طلاب مدرسة انترناشونال تابعة في القاهرة الجديدة التعليمية بمحافظة القاهرة.
 

وكالة الفضاء المصرية جامعة عين شمس جامعة طنطا محافظة القاهرة العالم موقع صدى البلد Jobs Education

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