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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مهرجان أيام الشارقة.. عبدالله الجاسر: تحويل رواية “الزقوم” إلى عمل درامي

عبدالله الجاسر
عبدالله الجاسر

كشف الفنان عبدالله الجاسر، تفاصيل تحويل رواية “الزقوم” للكاتب أحمد فرحات إلى عمل درامي، من المقرر عرضه في ماراثون رمضان 2022، وذلك على هامش مشاركته في ندوة ثقافية بمهرجان أيام الشارقة التراثية المُقام في المنطقة الوسطى بالإمارة.

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يجمع العمل الدرامي عدد كبير من نجوم الخليج، وأعلن الجاسر انضمامه إلى الأبطال، وعن فكرة العمل يقول: “المسلسل يعد مزيجا من أحداث الماضي والحاضر، وتبدأ الأحداث من الربع الأخير للقرن الماضي حتى تصل إلى يومنا الحالي، كما يتناول العمل الكثير من القضايا الاجتماعية الخاصة بالوطن العربي والعلاقات الأسرية والاجتماعية المتشابكة”.

العملان يحملان اسم الزقوم وهو "طُعم الشيطان" وهي شجرة ملعونة في جهنم يأكل منها أهل النار، إذ تتناول الرواية مجموعة من الأحداث المتعاقبة والمتداخلة بين الماضي والحاضر ، بين المرعب والمخفي منذ عصور وبين ما هو مريب وما يمكن أن تشفق عليه.

وكان افتتح الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العُليا المنظمة للأيام، أولى فعاليات الدورة الـ 19 من مهرجان أيام الشارقة التراثية في المنطقة الوسطى من الإمارة، وسط أجواء احتفالية ثقافية وتراثية رائعة، حيث سيحتضن حصن "الذيد" قلب الوسطى النابض باقة من الأنشطة والبرامج والمحاضرات التراثية على مدى أسبوع كامل.

الشارقة الخليج مهرجان احتفال الوطن العربي العلاقات اجتماع فعاليات الرواية

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