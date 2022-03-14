البنك المركزي: 3.2 تريليون جنيه محفظة الأوراق المالية لعملاء البنوك في نوفمبر

ارتفعت أرصدة محفظة الأوراق المالية لدي البنوك في نهاية نوفمبر الماضي إلى 3.21 تريليون جنيه مقابل 3.05 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام ومقارنة بـ 3.1 تريليون جنيه في سبتمبر السابق



وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن محفظة الأوراق المالية للحكومة بلغت 3.1 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 2.9 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام ومقارنة بـ 2.7 تريليون جنيه في سبتمبر 2021.



وحسب التقرير فقد وصلت الأوراق المالية للقطاع العام نحو 283 مليون جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 301 مليون جنيه في أكتوبر السابق ومقارنة بـ 340 مليون جنيها في سبتمبر من نفس العام.

وبلغت محفظة الأوراق المالية للقطاع الخاص في نوفمبر السابق نحو138.22 مليار جنيه مقابل 137.7 مليار جنيه في أكتوبر 2021 ومقارنة بـ 131,8 مليار جنيه في سبتمبر السابق.

ووصلت محفظة الأوراق المالية للقطاع الخارجي نحو 16.1 مليار جنيه في نوفمبر السابق مقابل 16.08 مليار جنيه في أكتوبر السابق ومقارنة بـ15.7 مليار جنيه في سبتمبر 2021.

