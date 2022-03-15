البنك المركزي: 100 مليار جنيه زيادة بمحفظة الأوراق المالية في نوفمبر الماضي

أظهرت محفظة الأوراق المالية لعملاء البنوك بالعملة المحلية ارتفاعا إلى 2.8 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 2.7 تريليون جنيه في أكتوبر السابق له بزيادة بلغت 100 مليار جنيه ومقارنة بـ 2.66 مليار جنيه في سبتمبر السابق له.



قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن حجم محفظة الأوراق المالية للعالم الخارجي بالعملة المحلية قد بلغت 8 ملايين جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 9 ملايين جنيه في أكتوبر السابق له.



ووصلت أرصدة محفظة الأوراق المالية للقطاع العام في نوفمبر الماضي نحو 283 مليون جنيه مقابل 301 مليون جنيه في أأكتوبر السابق له ومقارنة بـ 340 مليون جنيه في سبتمبر من نفس العام.



وبلغت أرصدة محفظة الأوراق المالية للحكومة بالعملة المحلية نحو 2.7 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 2.6 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام ومقارنة بـ 2,54 تريليون جنيه في سبتمبر 2021.



ووصلت أرصدة الأوراق المالية للقطاع الخاص 122.92 مليار جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 122.4 مليار جنيه في أكتوبر السابق له ومقارنة بـ 116.65 مليار جنيه في سبتمبر الماضي.

