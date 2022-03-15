مانشستر سيتي يسقط أمام كريستال بالاس بالتعادل ليمنح ليفربول فرصة للتنافس في البريميرليج

سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام مضيفه كريستال بالاس بدون أهداف، في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

لاعبو مانشستر سيتي تفننوا في خلق الفرص، لكنهم لم ينجحوا في هز الشباك، فحرم القائم تسديدة كانسيلو من الدخول للمرمى في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 57، عاد القائم لينقذ كريستال بالاس بتصديه لتسديدة دي بروين.

لاعبو مانشستر سيتي استمرت في محاولة التسجيل، لكنهم فشلوا في التسجيل، لينتهي اللقاء بالتعادل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 70 في المركز الأول متفوقًا على ليفربول بـ 4 نقاط فقط، مع تبقي مباراة إضافية لرفاق محمد صلاح.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - إيمريك لابورت- جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو - كيفن دي بروين - برناندو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - جاك جيريليش