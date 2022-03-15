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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرة التضامن تشارك في إطلاق فعاليات مبادرة قادرون باختلاف من جامعة طنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تجري نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء زيارة لمحافظة الغربية، تقوم خلالها  بإطلاق فعاليات مبادرة "قادرون باختلاف " بالجامعات المصرية من جامعة طنطا.

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وتستهل وزيرة التضامن الاجتماعي، الزيارة في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر ديوان عام محافظة الغربية حيث يستقبلها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، ثم تتوجه بعد ذلك إلي مقر الجامعة لبدء الفعاليات، التي تتضمن العديد من الفقرات الفنية للمواهب من ذوي الهمم، وتكريم المتميزين منهم.

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وفي هذا الإطار تستقبل كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، المئات من طلاب التربية والتعليم ضمن مبادرة "قادرون باختلاف" لإقامة العديد من الفعاليات فى عدد من ملاعب الكلية.
وأكد الدكتور علاء حلويش عميد الكلية، أن باصات الجامعة ستقوم بنقل كل الفئات من المدارس إلى الكلية، وأضاف أن الكلية ستستقبل حوالى ٤٠٠ طالب وطالبة من ذوى الهمم من طلاب التربية والتعليم مشيراً أنه سيتم توزيعهم على كافة الملاعب.

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وأشار أن طلاب كلية التربية الرياضية سيقومون بتقديم عرض جديد ومميز وأن فريق الجوالة سيقوم بتنظيم الحدث داخل الكلية، وتتضمن الفعاليات، قيام أصحاب الهمم وكافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالتوقيع على وثيقة دعم وتعزيز وتنفيذ مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفئات "قادرون باختلاف" التى تنظمها الكلية ضمن فاعليات الجامعة فى هذا اليوم، وفى إطار احتفالات اليوبيل الذهبى لجامعة طنطا لمرور ٥٠ عاما من العطاء.

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