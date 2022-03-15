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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نائلة جبر: تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية رسالة قوية لردع المهربين

السفيرة نائلة جبر
السفيرة نائلة جبر

قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن اللجنة تتمتع بصلاحيات كبيرة، وبها عضوية أكثر من 30 وزارة وهيئة ومجلس، وإن مؤسسات الدولة المصرية تعمل جيدا على الجانب التشريعي والتنفيذي للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.


جاء ذلك خلال لقائها، الاثنين، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ للوقوف على آخر مستجدات نشاط اللجنة بالأونة الاخيرة، ومناقشتها في المشكلات والتحديات التي تواجه اللجنة في عملها، وذلك بحضور خالد النقادي عضو الأمانة الفنية (فريق الهجرة غير الشرعية)، والمستشارة مروة حجازي عضو الأمانة الفنيةً (فريق الاتجار في البشر) باللجنة الوطنية.

وأضافت جبر إن الهجرة غير الشرعية جرائم منظمة عبر الحدود، وانتهاك واضح لحقوق الإنسان تتصدي له كافة الأجهزة بكل قوة، واصفة تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بالرسالة القوية من الدولة المصرية، التي تستهدف منع استغلال الشباب المصري بالهجرة غير الشرعية وردع المهربين.

من جهتها..أكدت المستشارة مروة حجازي عضو الأمانة الفنية ( فريق الإتجار في البشر) باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، ضرورة نشر الوعي بهذه الجرائم، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا الهجرة غير الشرعية، وإدماجهم في المجتمع مرة أخرى، وهو ما تعمل عليه اللجنة الوطنية وتوفر له كافة سبل الدعم اللازم. 

بدوره.. أوضح خالد النقادي عضو الأمانة الفنية ومدير وحدة بناء القدرات والمنح التدريبية في اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضية الهجرة غير الشرعية، وضرورة التصدي لها أعطى زخما للأزمة، ومنح دعما قويا للجنة الوطنية خلال السنوات الخمسة الأخيرة.

وأشار إلى أن توفير فرص عمل داخلية قلل كثيرا من الظاهرة، وأن قانون العمل الجديد ومحفزاته للعاملين خاصة إلغاء استمارة 6 يخلق بيئة عمل مستقرة تحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. 

من ناحيتهم، أبدى نواب التنسيقية استعدادهم الكامل للتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة، خاصة على المستوي الميداني والإعلامي، وتعزيز التنسيق بين اللجنة وكافة أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم التعاون بين اللجنة وجميع مؤسسات المجتمع المدني، وبالإضافة إلى التعاون مع نادي المدربين في تنسيقية شباب الأحزاب في هذا الصدد. 

وفي نهاية اللقاء، قدمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب، درع تكريم للسفيرة نائلة جبر، تكريما لجهود اللجنة الوطنية خلال السنوات الأخيرة.

حضر اللقاء، النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب، والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب، والنائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، والنائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ، والنائبة نهي زكي عضو مجلس الشيوخ والنائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ.

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