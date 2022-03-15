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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة كلاسيك.. بلقيس تتألق في جلسة تصوير جديدة | شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة بلقيس صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت الأنظار بـ لوك كلاسيكي أنيق، حيث ارتدت بدلة بيضاء وإكسسوارات تدعم جمال طلتها، ولوك ميك أب يبرز جمال ملامحها وأحمر شفاة جذاب.

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بلقيس تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث جلسة تصوير .. شاهد

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بلقيس تتألق في حفلها بـ "إكسبو 2020 دبي" بموسيقى مختلفة

وأحيت الفنانة بلقيس حفلا في مسرح منصة اليوبيل في "إكسبو 2020 دبي"، الذي اختلط فيه صوتها وموسيقى أغنياتها مع صوت الجمهور الذي لم يتوقف عن الغناء وطلب الأغاني طيلة فترة الحفل، الذي قام بإعداده وتجهيزه المنتج والمخرج صلاح الياسري.

وقال صلاح الياسري إن الفنانة بلقيس قامت بالاستعداد للحفل بشكل مميز ومختلف عن حفلاتها الغنائية الجماهرية، واضعة نصب عينيها أن تدخل أشكال السعادة والفرح على وجوه جميع الحضور في مسرح اليوبيل أو من خلال شاشات تلفزيون دبي وقناة إكسبو 2020، وهو ما صنعته بالفعل في هذا الحفل الذي تضمن مجموعة من المفاجآت المختلفة التي قدمتها بلقيس.

وقد تنقلت بلقيس عبر مجموعة كبيرة من أشهر أغنياتها المتنوعة ما بين الخليجية والعربية، برفقة الفرقة الموسيقية التي تكوّنت من أهم العازفين العرب والخليجيين والعالميين، ولأول مرة بقيادة المايسترو ميشيل فاضل الذي قام بعملية توزيع موسيقي جديد لمجموعة من أغنيات بلقيس، والتي تضمنت عدد من الآلات الغربية الجديدة وأسلوباً مغايراً عن الإيقاع الرئيسي للأغنيات عند طرحها، مما شكل استحسان الجمهور وتفاعله بالشكل الموسيقي الجديد.    

إطلالات بلقيس art entertainment ART fashion أحدث ظهور ل بلقيس

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