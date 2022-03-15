نادية الجندي تسترجع ذكريات من أفلامها بصور على إنستجرام

شاركت الفنانة نادية الجندي صورا من ذكرياتها على مدار مسيرتها الفنية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موفع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظرت بإطلالات مختلفة من أفلامها، واسترجعت ذكرياتها من الجمهور، بصور من الكواليس.

تكريم نادية الجندي في ختام مهرجان جمعية الفيلم

وكرَّم مهرجان جمعية الفيلم، الفنانة نادية الجندي، والفنان محسن محيي الدين، ومدير التصوير، وسمير فرج، والموسيقار هاني شنودة، والناقدة السينمائية ماجدة موريس.

وأكد مدير التصوير السينمائي، محمود عبد السميع رئيس المهرجان، عن اختياره مجموعة من صناع السينما، حيث يمنحهم المهرجان هذا التكريم؛ اعترافا وفخرا واعتزازا وتقديرا بما قدموه من أعمال بارزة تعد علامة في تاريخ السينما المصرية.