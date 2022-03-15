تجارة حلوان|فتح باب الالتماسات على نتيجة الترم الأول حتى 17 مارس

أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، عن فتح باب الالتماسات و الإجراءات التي يتم اتباعها في الالتماسات أو التظلمات على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي (دور يناير) 2021 / 2022 .

وقال مسئول فى شئون الطلاب بكلية التجارة وإدارة الأعمال" إنه تم فتح باب استقبال الالتماسات لجميع الفرق عربى ولغات انتظام وانتساب على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول ويستمر استقبال طلبات الطلاب حتى يوم الخميس الموافق 17-3-2022 .

وأضاف أن الكلية قررت أن يكون تقديم الالتماسات أو التظلمات على النتائج، إلكترونيا؛ لتقليل التجمعات ومنع التكدس أمام شبابيك موظفي شئون الطلاب، وذلك فى إطار مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأشارت الكلية أنه تم إعلان نتائج عدد من الأقسام بالكلية ولم يتبق سوى عدد قليل سوف يتم إعلانه خلال أيام، أن كنترولات الجامعة انتظمت في أعمالها ويتم التصحيح والرصد بصورة دورية وأنه جارى العمل على تصحيح امتحانات كافة الفرق و باقى الشعب لإعلانها في أقرب وقت .

واضافت إدارة الكلية أنه يجب على الطلاب سرعة سداد المصروفات الخاصة بالكلية حتى لا يتم حجب النتائج الخاصة بهم .

بدأت كليات جامعة حلوان فى اعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الاول للطلاب ابتداء من بداية الأسبوع الجارى ، ومتابعة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا .

ويمكن للطلاب الاطلاع على النتائج عبر هذا الرابط :

http://app2.helwan.edu.eg/

http://app1.helwan.edu.eg/

ونوه مسؤول شئون الطلاب بجامعة حلوان إلى أن الكنترولات بالجامعة انتظمت في أعمالها ، ويتم التصحيح والرصد بصورة دورية و انه جارٍ العمل على تصحيح امتحانات كافة الفرق بباقى الكليات لإعلانها في اقرب وقت .

جدير بالذكر انه تنظم أسرة من أجل مصر بكلية الهندسة بجامعة حلوان، مارثون جري لمسافة ٣ كيلو متر غداً، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان، وإشراف الدكتور كريم همام رائد الأسرة مدير معهد إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالي، وريادة الدكتورة نانسي مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنظيم ياسر الجبالي مدير رعاية الشباب بالكلية ومسئول الأسرة.

وأكد الدكتور كريم همام، أن الأسرة ستبذل أقصى جهد لها في تقديم أنشطة طلابية متنوعه، في إطار اهتمام الدولة المصرية بالشباب وصحتهم.