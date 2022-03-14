جامعة حلوان: معرض للكتاب بـ الفنون الجميلة للتوعية بأهمية القراءة

نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان معرض الكتاب، تحت رعاية ة الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور عمرو محمد سامي عميد الكلية، الدكتورة نرمين المصري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالتعاون مع مؤسسة روزاليوسف ودار هُنٌَ للنشر والتوزيع ويستمر المعرض حتى ٢١ مارس ٢٠٢٢ .

وصرح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تعمل علي توعية الطلاب بأهمية القراءة، ويأتي هذا المعرض انطلاقا من حرص الجامعة على القيام بدورها التنويرى باعتبارها منارة تعليمية وتنويرية فى المجتمع فضلا على النهوض بالمستوى الفكري لدى طلاب الجامعة.

ويتناول المعرض أقسام متنوعة من الكتب فى مجالات عديدة ( علمية ، اجتماعية ،ثقافية ، أدبية ) لتشجيع الطلاب على الإقبال على الكتب حيث يساهم المعرض في نشر الوعي الثقافي ويساعد على ترسيخ فكرة القراءة وتقديم خدمة متميزة للقراء .