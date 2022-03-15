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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو مسلم: الأهلي المرشح الأول لحصد الدوري.. وظهور بيراميدز بشكل قوي «طبيعي»

صدى البلد

أكد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق، أن الأهلي المرشح الأول لحصد لقب الدوري هذا الموسم.

وقال أبو مسلم، في تصريحات عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة “المحور”: “الأهلي المرشح الأول لحصد الدوري، وما رجح كفة الزمالك في الموسم الماضي خروجه من دوري أبطال أفريقيا مبكرا، وقد ينجح الزمالك في تكرار هذا الأمر خلال الموسم الحالي ولكن الأهلي يظل المرشح الأول". 

وأضاف: "بيراميدز هذا الموسم من أفضل الفرق على مستوى الانطلاقة في بطولة الدوري، وهناك هدوء يسود في الفريق، وبيراميدز يمتلك إمكانيات كبيرة، ولاعبين على أعلى مستوى، لذلك ظهور الفريق بهذا الشكل المميز طبيعي". 

وختم حديثه قائلا: "أحمد سامي مدرب سموحة يقدم مستوى فني مميزا مع سموحة، والاستمرارية ساهمت في نجاحه مع الفريق السكندري، ويقدم أداءً ولا أروع، والفريق أصبح يمتلك هوية".

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