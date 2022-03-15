الصحة تنظم حملات توعوية لمستضيفي مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية عن مواجهة كورونا

نظمت مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، حملات توعوية للعاملين بالفنادق المستضيفة لضيوف الدورة 23 لمهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية، المقرر إقامته من 17 إلى 23 مارس الجاري، برئاسة المخرج سعد هنداوي.

وفي هذا السياق، نظمت مديرية الصحة ندوة توعية للعاملين في أحد الفنادق المستضيفة لضيوف المهرجان، وللوقوف على أهم الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الفندق لاستقبال الوفود المشاركة في المهرجان.

وكانت إدارة الفندق أكدت أن ما يتم تحضيره الآن من إجراءات يجري على قدم وساق للخروج بمظهر مشرف لمحافظة الإسماعيلية.

وتواصل صحة الإسماعيلية، حملاتها في إطار الاستعداد لمهرجان الأفلام التسجيلية في الإسماعيلية، وبالتنسيق مع مديرية الصحة وأماكن تواجد الوفود للوقوف على أهم الإجراءات الصحية المتبعة من توعية، وتختص بها إدارتا الثقافة الصحية، والإعلام والتربية السكانية.

في السياق ذاته، عقدت لجنة شباب المتطوعين لتنظيم الدورة 23 لمهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والقصيرة، والمقرر أن تعقد فى الفترة من 17: 23 مارس الجاري، جلسة تحضيرية، حضرها المتطوعون من الشباب من الجنسين، بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وصرح المخرج سعد هنداوي، رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، بأن

الاستعانة بالمتطوعين فكرة مطبقة في المهرجانات الدولية في العالم كله، لأنها فرصة لخلق جيل من الشباب قادر على إدارة وتنظيم مثل هذه الفعاليات، وتضفي على المهرجان روح النشاط والتعاون، وتدعم فريق العمل لتقديم المهرجان في أفضل صورة.

وأضاف رئيس المهرجان، أنه من المقرر أن يقام على هامش فعاليات الدورة 23، برنامج للأطفال يقام للمرة الأولى بالمهرجان بالتعاون مع مؤسسة “SWISS FILMS” الراعي الرسمي للبرنامج ويعرض خلاله 12 فيلما للتحريك.

من جهته، أوصى المخرج محمد محمدين، مسئول لجنة المتطوعين بمحافظة الإسماعيلية، بالابتسامة الدائمة أثناء استقبال الضيوف علي مدار "أسبوع الفعاليات"، مع الالتزام بمواعيد حضور الفعاليات المعلنة وفقا للجدول الزمني.

وشدد محمدين، علي أهمية التعاون بين فريق العمل من أجل تميز دورة هذا العام، مشيرا إلى حرص القائمين على المهرجان على تسخير كل العوائق من أجل تحقيق الهدف، لافتا إلى أهمية تنفيذ تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، وأهمها ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

كما وجهت حنان الضبع، مسئول لجنة العمل بالإسماعيلية، شباب المتطوعين، بالاهتمام بالمظهر وتسخير جميع العوائق التي قد تواجه ضيوف المهرجان، مؤكدة إعداد برنامج قوي لفعاليات الدورة 23 للمهرجان، يضم عروضا وورشا ومسابقات وندوات مكثفة.

واختتم خالد زادة، مسئول بلجنة المتطوعين، توجيهاته للشباب، بأهمية التنسيق المستمر مع رؤساء اللجنة والتواصل المباشر معهم في كل ما يخص الفعاليات والضيوف والالتزام بمواعيد العروض.

يشار إلى أن فعاليات المهرجان تنطلق في 17 مارس 2022 وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه، حيث يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز.

ويقام مهرجان الإسماعيلية هذا العام مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويُعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1988.

FB_IMG_1647293838264

FB_IMG_1647293840472

FB_IMG_1647293842700

FB_IMG_1647293849612

FB_IMG_1647293854251