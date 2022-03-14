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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ساندرا نشأت عضو لجنة تحكيم بمهرجان الإسماعيلية الدولى

صدى البلد

تشارك المخرجة المصرية ساندرا نشأت كعضو بلجنة تحكيم الأفلام الروائية و التحريك بالدورة ال ٢٣ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج "سعد هنداوى" والمقرر إفتتاح فعالياته الخميس المقبل الموافق ١٧ مارس.

يذكر أن ســاندرا نشــأت قد قامت بدراســة الإخــراج السينمائي وحصلـت علـى بكالوریـوس المعھـد العـالي للسينما قســم الإخــراج عــام 1992 ولیســانس الآداب قســم اللغــة الفرنســیة عــام 1993 .

كــما حصلــت عــى منحــة دراســیة في الولایــات المتحــدة الأمریكیــة في عــام 1994 و بــدأت حیاتھــا الفنیــة بالفیلــم القصیــر "أخــر شــتا" .

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11 فيلما يشارك بمسابقة الطلبة في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية.. تفاصيل

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معرض للتصوير الفوتوغرافي في مهرجان الإسماعيلية بعنوان back to film

 ثــم أخرجــت فیلــم تســجیيل یحمــل اســم "الموفیــولا"  في حیــن كانــت بدایتھــا في الأفــلام الروائیــة الطویلــة عــبر فیلــم "مبروك وبلبــل" عــام 1996 .ثــم قدمــت عــدد مــن الأفـلام الناجحــة مثـل "لیـه خلتنـي أحبـك" ، "حرامیـة في كي جـي تـو"، ملاكي إســكندریة، "مســجون ترانزیــت" ،" المصلحة" إلى جانب هذا قدمـت سـاندرا العدیـد مـن الأغاني المصـورة ، أبرزھـم أغنیـة "فاكـرك يا ناسـیني" للمطـرب محمـد فـؤاد و أغنیـة "أصعــب حــب" للمطــرب خالــد عجــاج وأغنیــة" لماذا" للمطربــة غــادة رجــب.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991

مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية المخرج سعد هنداوي السيناريست زينب عزيز ساندرا نشأت مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة مهرجان الإسماعيلية الدولي

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