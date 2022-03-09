11 فيلما يشارك بمسابقة الطلبة في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية.. تفاصيل

يسعى مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة خلال دورته الجديد الـ٢٣ والتي يرأسها المخرج سعد هنداوي إلى تقديم برامج متنوعة ومختلفة بأهم الأحداث والأفلام المصرية التي تعرض لأول مرة ضمن مسابقة قسم الطلبة التى تنافس بقوة من خلال بعض المواضيع الشائكة والمثيرة للجدل.

حيث يعرض فى مسابقة أفلام الطلبة لأول مرة الفيلم الروائي القصير" أبي لم يمت بعد" للمخرج مروان موفق الذى يتحدث من خلاله عن شقيقين يلتقيان للمرة الأولى منذ سنوات فى يوم وفاة والدهما.

كما يقدم المخرج زياد غريب فيلمه الروائى القصير"الشاطر حسن" وتدور القصة عن حسن طفل من أطفال الشوارع عمره لا يتعد التسعة سنوات ويعول نفسه فيخرج صباحا ليجمع البلاستيك من القمامة ليبيعه وتقابله فتاة انتهازية لتلتقط له صورة لتكسب تعاطف من الناس عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى.

المسابقة تضم أيضا أفلام ذات طابع مختلفة من خلال الفيلم الروائى القصير "دى أول مرة؟" للمخرج رؤوف و تدور احداثه عن امرأة شابة تتعرض لمخاوف لانها بمفردها وتحاول أن تتغلب عليها ، وأيضا فيلم "عن الحرب" للمخرجة سلمى الشرنوبى وتدور الحكاية عن ابنة تحدثا والدها عن ذكرياته وتستكشف أن الأمور ليست دائماً كما تبدو في ظاهرها.

وعن فيلم "لحظات" للمخرج أحمد عادل حيث تدور القصة عن ليلة البروفة وعلى "نسمة" راقصة البالية وزملائها الاستعداد للحفلة ولكن تمر على "نسمة" عدة لحظات تتوقف عندها.

وينافس أيضا الفيلم التسجيلى " الاويمجى" للمخرج مايكل يوسف أنور، ويحكي الفيلم عن نجار أويمه أصم يعمل بمساعدة زوجته فى مهنته التى ورثها عن أجداده.

أما فيلم" اوليب" وهو أول فيلم وثائقى عن حلايب وشلاتين يتناول العادات والتقاليد الخاصة بالمكان والأهالي.

وعن فيلم" عروسة هابو" تدور القصة عن فاطمة فتاة عشرينية، متزوجة، عقيمة "لا تنجب أطفال" يئست من الذهاب إلى الأطباء دون جدوى فقررت اتباع طقوس الخلفة الموروثة من أساطير مصر القديمة فى صعيد مصر وتحديدا فى معبد هابو.

"كيف تجعل اثنان يقعان فى الحب؟" وتدور الحكاية عن مخرجة تبحث عن الحب وكيفية خلقه، فتقرر عمل تجربة لإيقاع شاب وفتاة فى الحب بعد إقناعهما صنعها فيلما رومانسيا عنهما، كما تحاول إيقاع كاتب فى حبها، بإشراكه في كتابة المشروع الوهمية إلا أن ما خططت له لم يسير بالشكل الذي أردته.

ويشارك أيضا فيلم " لقمة المستحية" للمخرج ماريو رمزى حنا لقمة المستحية ويحكي الفيلم عن عالم سريالي سخيف ، يأخذ لم شمل عائلي أحمق منحى سيئًا.

انا فيلم”منكش” يرصد أربعة من أخطر رجال الأعمال غير المشروعة يجتمعون من أجل عملية كبيرة تجمعهم لأول مرة معا فتحدث مفاجآت لم تكن فى الحسبان.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنويا بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأول المهرجانات العربية التي تتخصص فى الأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته عام 1991.