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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود سليمان عضوا بلجنة تحكيم مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

محمود سليمان
محمود سليمان

يشارك المخرج المصرى محمود سليمان كعضو لجنة تحكيم فى المسابقة الرسمية للأفلام التسجيلية و القصيرة بمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي في دورته الجديدة ال ٢٣ والمقرر إقامتها فى الفترة من ١٧ حتي ٢٣  مارس الجاري برئاسة المخرج سعد هنداوى.

تخرج محمود سليمان من المعهد العالي للسينما في القاهرة عام 1997 بعد دراسته الإخراج السينمائي. نشر العديد من المقالات   في الصحف والمجلات العربية السياسية والاجتماعية والثقافية، كما صدرت له ثلاث مجموعات قصصية وفاز بعدة جوائز في مجال الكتابة الأدبية في مصر والعالم العربي.

بعد تخرجه كتب محمود سليمان وأنتج وأخرج بعض الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية التي حصدت أكثر من 65 جائزة في مهرجانات دولية عدة ومنها مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي.

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وشارك بلجان التحكيم في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية، كان آخرها عضوية لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة ال 42 لمهرجان موسكو السينمائي الدولي.

كما أشرف سليمان على بعض الورش لتطوير الفكرة والسيناريو وصناعة الفيلم الروائي والتسجيلي.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991 .

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