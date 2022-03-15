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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منورة بأهلها الحلقة 9 ... الكشف عن قاتل أحمد حاتم

أحمد حاتم
أحمد حاتم

طرحت منصة شاهد vip الحلقة التاسعة من مسلسل منورة بأهلها ، والذي تدور احداثه في اطار من الغموض الاثارة ، ويقوم ببطولته عدد كبير من الفنانين . 

وجاءت الحلقة التاسعة من مسلسل منورة باهلها لتحمل العديد من الاحداث ، ومنها الكشف عن قاتل مهاب ( أحمد حاتم )  الاول ، حيث اعترف شقيق المصارع ( علي العربي ) بقتله انتقاما لاخيه ، الذي تم قتله علي ايدي عصابه سلوي شاهين ( ليلي علوي ) ، كما قام عادل ( باسم سمرة ) بالتعاون مع الضابط ادم ( أحمد صلاح السعدني ) 

وكان وقد تمكن مسلسل منورة بأهلها من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vip، وذلك بعد طرح ثالث حلقاته.

واحتل مسلسل منورة بأهلها المركز الثالث  في القائمة التي تضم 10 أعمال هي الأعلي مشاهدة في مصر ، حيث نجح المسلسل في احتلال المركز الثالث  بدلا من مسلسل وسط البلد ، الذي كان يحتل المرتبة ذاتها.  

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مسلسل منورة بأهلها من بطولة غادة عادل وليلي علوي وباسم سمرة وأحمد صلاح السعدني وناهد السباعي وأحمد حاتم  وسلوى عثمان وسلوى خطاب وسلوى محمد علي بالإضافة إلى ظهور رانيا يوسف كضيفة شرف.


تبدأ أحداث مسلسل منورة بأهلها  باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام آدم التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال ، والعمل من اخراج يسري نصر الله و تأليف محمد امين راضي.

 

منورة باهلها احمد حاتم سلوي عثمان يسرى نصر الله ناهد السباعي منصة شاهد vip مسلسل منورة باهلها محمد أمين راضى أحمد صلاح السعدني

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