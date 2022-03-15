ناهد السباعي عن مشهد التحرش بمسلسل منورة بأهلها: حقق انتشارا كبيرا |خاص

التقت عدسة موقع صدى البلد بالفنانة ناهد السباعي على هامش تواجدها بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذي انتهت فعالياته منذ أيام.

وتحدثت ناهد عن تفاصيل أحدث أعمالها الذي يحمل اسم "منورة بأهلها"، ويعرض حاليا على إحدى المنصات، كما كشفت عن الصعوبات التي واجهتها في العمل وكيف استعدت للشخصية التي تقدمها، بالإضافة إلى أعمالها القادمة.

وكانت قد ردت الفنانة ناهد السباعي، على انتشار مشهد مواجهتها للتحرش من مسلسل منورة بأهلها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت في تصريحات خاصة: "المشهد حقق نجاحا وانتشارا كبيرا، وأبلغوني أنه متصدر التريند، وأنا في الحقيقة لست بهذه الجرأة وجبانة جدا".

يذكر أن تتابع أحداث مسلسل منورة باهلها لتكشف لنا المزيد من التفاصيل عن شخصية مهاب (محمد حاتم) وضحاياه الذين يستغلهم باستخدام قدرته الخاصة في معرفة مستقبل الشخصيات من خلال الصور، لنكتشف علاقته بالممثلة المشهورة علياء فوزي (غادة عادل) وأنه أنجب منها طفلًا، ولكنها استطاعت الهرب به ولجأت إلى أم مهاب كي تربيه، وحكت لها عن كيف تغيّرت شخصيته منذ قدومه إلى القاهرة.

وكشفت الحلقات عن إنقاذ مهاب لعلياء فوزي من الغرق، وعن قصة الحب التي جمعتهما قبل قدوم ماري (ناهد السباعي)، والتي تعتبر إحدى ضحايا مهاب، الذي استدرجها وأوقعها في حبه وأنجب منها طفلًا ثم اختفى، ولكنه حاول الوقوف ضد عادل الشهاوي (باسم سمرة) وسلوى شاهين (ليلى علوي) حتى لا يستخدموا ابنه في جرائمهم، ولكنه فشل، ومات دون أن يخبر ماري هل كان حبًا حقيقيًا أم لا.