ناهد السباعي توجه رسالة تقدير للسيدات في أحدث ظهور

نشرت الفنانة ناهد السباعي عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ناهد السباعي في الصور بفستان تايجر أنيق تميز بقصة جذابة أبرزت أنوثتها،وكتبت من خلال صورها معلقة:إلى جميع الصناع ، لأولئك الذين يصرخون بصوت عالٍ ، والذين يقفون بقوة ، وعند الحاجة أولئك الذين ينتقلون بهدوء ، إلى أولئك الذين يبنون الإمبراطوريات ، ويحركون الجبال ، ويدفعون الحدود ، ويربون الأطفال ، ويصنعون الذكريات ويرفضون عدم تحمل أي شيء، يوم سعيد للمرأة.

وأقيمت اليوم ندوة وتوقيع كتاب "10 نساء في واحدة" عن الفنانة الراحلة هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بحضور حفيدتها ناهد السباعي ومؤلف الكتاب الناقد كمال رمزي وادار الحوار الناقد رامي عبدالرازق.

وحول سبب قلة أعمالها قالت: لا أجد أعمالاً قوية بسهولة، وأنا قدمت أعمالًا قوية، ولكن حاليًا لم يعد هناك أفلام للنساء مثل الزمن الماضي، وأنا اتربيت على دور الست وجدتي قبل وفاتها تقدم أعمالًا بأسمها وأصبحنا مجتمعاً ذكورياً بشكل كبير.