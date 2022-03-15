لسنا طرفا في الأزمة.. الصين تحذر من تأثرها بالعقوبات الغربية على روسيا

أكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، اليوم الثلاثاء، رفض بلاده أن تتأثر بالعقوبات الغربية التي تفرض على روسيا.

ووفقا لوسائل إعلام صينية رسمية، قال وانج يي، خلال اتصال مع نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إن: "الصين ليست طرفا في الأزمة، ولا تزال ترغب بألا تتأثر بالعقوبات".

وفي اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي، شدد وزير خارجية الصين، على أن بلاده "تواصل لعب دور بناء في دفع محادثات السلام قدما بهدف خفض التوتر ومنع حدوث أزمة إنسانية في أوكرانيا".

وحذر وانج يي ، من أن العقوبات الأحادية تؤدي فقط إلى تفاقم التناقض وزيادة التوتر.

وأشارت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، إلى أن قمة مجموعة العشرين "G20" ليست المكان المناسب لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

ونفت الصين، اليوم الثلاثاء، مزاعم المسئولين الأمريكيين بأن روسيا طلبت مساعدة عسكرية في أوكرانيا، واتهمت واشنطن بنشر "معلومات مضللة خبيثة" تهدد بتصعيد الصراع.

وقالت السفارة الصينية في لندن لـ"رويترز" في بيان، إن الولايات المتحدة نشرت مرارا معلومات مضللة خبيثة ضد الصين بشأن قضية أوكرانيا.

وأضافت أن "الصين تلعب دورا بناء في تعزيز محادثات السلام".

ووصفت بكين الحديث الأمريكي حول طلب موسكو مساعدة عسكرية صينية "تشويه للحقيقة".

كما طالبت أوكرانيا بتخفيض التوتر، مؤكدة أن "الأولوية القصوى الآن هي تخفيف الوضع ، بدلاً من صب الزيت على النار، والعمل من أجل تسوية دبلوماسية بدلاً من زيادة تصعيد الموقف".

وقال العديد من المسئولين الأمريكيين إن روسيا طلبت من الصين معدات عسكرية بعد غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير، مما أثار مخاوف في البيت الأبيض من أن بكين قد تقوض الجهود الغربية لمساعدة القوات الأوكرانية في الدفاع عن بلادهم.