كورونا يرعب الصين مجددا.. عزل مدن وملايين السكان|فيديو

عرضت فضائية “العربية” تقريرا بعنوان، كورونا يرعب الصين مجددا.. عزل مدن وملايين السكان.

ووفقا للتقرير، فهناك الأن فى الصين مشاهد تذكر بسيناريو التفشي الأول للوباء، بعد أن سجلت البلاد أرقاما قياسية، فهناك طرقات خالية من السكان ومحال مغلقة، وطوابير طويلة لإجراء فحوصات كورونا.

وأعلنت السلطات عن أكثر من 5 آلاف حالة جديدة سجلتها خلال 24 ساعة، وتلك الأعداد هي الأعلي منذ تفشي الوباء عام 2020.

وتسببت تلك الزيادة بإلغاء عشرات الرحلات الجوية الداخلية، وإغلاق أكثر من 11 مدينة صينية، من ضمنها مدينة شينجين التي يسكنها نحو 17 مليون شخص، فيما أعلنت السلطات نيتها عن فرض قيود أكثر صرامة من أجل كبح تفشي كورونا فى البلاد.