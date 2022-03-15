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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

لا يتوقف..محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر المقدمة من رابطة الأندية المحترفة

صدى البلد

أعلن نادي ليفربول تتويج محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب بجائزة للاعب الشهر بتصويت الجماهير والمقدمة من رابطة الأندية المحترفة لشهر فبراير. 

 

ونشر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” صوره لـ محمد صلاح وعلقت :" محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر بتصويت الجماهير المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين عن شهر فبراير"

 

وأعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أنه تلقى بشرى سارة، بشأن إصابة النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، قبل مواجهة أرسنال، المقرر لها غدا الأربعاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال يورجن كلوب، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وأرسنال: "تم إبلاغي قبل قليل من قبل الطاقم الطبي بأن محمد صلاح جاهز للمشاركة في تدريبات اليوم، سنرى عقب المران موقفه من المشاركة في لقاء الغد".
 

وأضاف كلوب: "محمد صلاح قوي، قدمه كانت متورمة وتؤلمه لكنه تحسن بالأمس".

كان محمد صلاح قد غادر مباراة ليفربول وبرايتون السبت الماضي، في الدقيقة 65، بسبب معاناته من إصابة أسفل الساق.

وغاب محمد صلاح عن مران ليفربول أمس، الاثنين، بسبب الإصابة.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم
ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي"بريمرليج" هذا الموسم، برصيد 20 هدفا، وبفارق  8 أهداف عن زميله في الريدز دييجو جوتا والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللذان يتواجدان في المركز الثاني.

ويحتل محمد صلاح المركز الثالث في ترتيب هدافي مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 8 أهداف بالتساوي مع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وخلف روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونخ متصدر الترتيب بـ 12 هدفا، وسيباستيان هالير صاحب المركز الثاني بـ 11 هدفا.

ولعب محمد صلاح مباراة واحدة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كانت أمام تشيلسي “النهائي”، وسجل ركلة ترجيح، وساهم في تتويج فريق باللقب الأول له هذا الموسم 2021 - 2022.

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