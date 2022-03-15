دراما الاجزاء حاضرة فى رمضان 2022 .. الأختيار والكبير الأبرز

أيام قليلة وينطلق الموسم الرمضانى لعام 2022 ، حيث من المقرر ان يتنافس ما يقرب من 30 عملاً فنياً، ومن بين تلك الاعمال هناك مسلسلات درامية تعتمد وجود أجزاء جديدة لها خاصة مع النجاح الكبير الذى حققه الاجزاء الاولى منها ، وهو ما دفع صناعها الى تقديم موسم جديد استثمار لهذا الصدي ، وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك الاعمال.

1- الاختيار 3 :



القصة : تدور أحداث العمل حول الجهود التى يبذلها جهاز الشرطة المصرية للحفاظ على الوطن من الأعداء الذين يحاولون هدم الدولة المصرية.

الابطال : كريم عبد العزيز - أحمد عز- أحمد السقا - ياسر جلال - عمرو القاضي - وعدد من ضيوف الشرف

المخرج : بيتر ميمى

المؤلف : هاني سرحان

قنوات العرض : on e

عدد الحلقات : 30 حلقة



للعام الثالث على التوالي يتم تقديم موسم جديد من مسلسل الاختيار بعد النجاح الكبير الذى حققه فى مواسم الاولي ، وقد قام ببطولته الجزء الأول الفنان أمير كرارة ، بينما قام ببطولة الجزء الثانى كل من كريم عبد العزيز وأحمد مكي .

السقا وبيتر ميمى

2- الكبير أوي 6 :



القصة : يعود الكبير للشاشة ولكن من خلال مغامرات جديدة تحمل العديد من المواقف الكوميدية.

الابطال: أحمد مكي - هشام إسماعيل - رحمة حسن - محمد سلام

المخرج : أحمد الجندي

المؤلف : مصطفى صقر

قنوات العرض : on E حصرياً - منصة watch it

عدد الحلقات : 30 حلقة



و ترددت أنباء ان الفنانة رحمة حسن من المقرر ان تلعب دور هدية بدلاً من الفنانة دنيا سمير غانم ، وهو ما نفاه مخرج العمل احمد الجندي مؤكداً انها سوف تظهر فى شخصية جديدة تماماً .

3- فى بيتنا روبرت 2:



القصة : يستكمل المسلسل فى جزأه الثاني العديد من المواقف الكوميدية التى تجمع بين أسرة “ يوسف ” وكل من الروبرت زومبا ولذيذ ، خاصة مع قيام أحد الاشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد.

الابطال : شيماء سيف - عمرو وهبة - ليلى احمد زاهر - هشام جمال - دنيا ماهر

المخرج : وليد الحلفاوى

المؤلف : أحمد محيى - أحمد المحمدي .

قنوات العرض : الحياة “ حصرياً ” - منصة watch it

عدد الحلقات : 15 حلقة.

كواليس العمل : العمل من المقرر عرضه فى النصف الاول من شهر رمضان ، وقد عرض الجزء الاول منه العام الماضي خارج شهر رمضان .

عمرو وهبة

4- المداح :



القصة :تستكمل الأحداث في الجزء الثاني ما يحدث بعد تورط صابر في العديد من المشاكل، ومحاولة إصلاحه للأمور.

الابطال : حمادة هلال - هبة مجدي - دنيا عبد العزيز - سهر الصايغ - خالد سرحان - أحمد عبد العزيز

المخرج : أحمد سمير فرج

المؤلف : أمين جمال - وليد أبو المجد

قنوات العرض : mbc مصر - شاهد vip

عدد الحلقات : 30 حلقة



عرض الجزء الاول من العمل خلال شهر رمضان لعام 2021 ، وحقق نجاحاً كبيراً ، ولكن مع بداية التحضير الى الجزء الثاني إعتذرت الفنانة نسرين طافش عن الاستمرار فى التواجد فى الجزء الثانى لارتباطها بعمل فنى اخر ، وقد حلت الفنانة هبة مجدى بدلاً منها .