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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم المنوفية يكرم الأم المثالية والقدوة في المديرية والإدارات لعام 2022

تكريم الام المثالية
تكريم الام المثالية في تعليم المنوفية

نظمت  مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية اليوم حفلا لتكريم  الأمهات الفائزات على مستوى ديوان المديرية والإدارات التعليمية العشر في مسابقة  الأم المثالية / الأم القدوة لعام 2022 وذلك بمقر قاعة الفيديو كونفرانس بديوان المديرية .

وذلك بحضور هاني عنتر وكيل المديرية و درية بهجت مدير عام الشئون الملية والإدارية بالمديرية والدكتور حسن الخولي رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمنوفية وأعضاء المجلس وتوجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية  ومسئول أمن الديوان ومدير إدارة الأنشطة التربوية بالمديرية والعديد من العاملين بالمديرية .


حيث كرمت الدكتورة أماني قرني مدير المديرية الأمهات المثاليات وعددهم عشرين وهم : صفاء محمد حسن مطاوع  ( الأم المثالية على مستوى ديوان المديرية ) ، ماجدة مرسي السيد مرسي ( الأم القدوة على مستوى المديرية )، سوسن عبد المحسن السيد مطر ( الأم المثالية على مستوى إدارة قويسنا التعليمية  ـ مدرسة أم خنان الثانوية التجارية المشتركة )، أحلام عبد  الحافظ عيسى السيد ( الأم المثالية على مستوى إدارة قويسنا التعليمية أيضا ــ مدرسة الشهيد ممدوح أمين للتعليم الأساسي ــ نظرا لتبرعها بإحدى كليتيها لنجلها قبل وفاته ).

 منال إبراهيم الطنطاوي أحمد ــ الأم القدوة على مستوى إدارة قويسنا التعليمية  ـ مدرسة بهجة يوسف الإعدادية للبنات )، سعاد عبد العظيم محمد أبو سليمة ــ الأم المثالية على مستوى إدارة الشهداء التعليمية ــ مدرسة سرسنا الابتدائية الجديدة )، هدى عبد المعصم سليمان ناطورة ــ الأم القدوة  على مستوى إدارة الشهداء  ــ مدرسة الشهيد عماد ربيع الإعدادية المشتركة بسرسنا ).

 منال السيد أحد ضيف  ( الأم المثالية على مستوى إدارة بركة السبع  ـ مدرسة هورين الثانوية التجارية المشتركة )، صفاء محمد المخبط ( الأم المثالية على مستوى إدارة تلا ــ مدرسة منشأة السلام للتعليم الأساسي )، نهى رمضان محمد نوار ( الأم القدوة  على مستوى إدارة تلا ــ مدرسة ناصر الثانوية بمم )، زينب يوسف السيد عيد ( الأم المثالية على مستوى إدارة منوف ــ ديوان الإدارة التعليمية ).

 منال سعد حامد سلامة  ( الأم المثالية على مستوى إدارة سرس الليان ــ مدرسة سرس الليان الثانوية المطورة ) ، سلوى محمد صالح البحيري ( الأم القدوة  على مستوى إدارة سرس الليان ــ ديوان الإدارة التعليمية )، أفراح  عبد الرؤوف علي الدسوقي ( الأم المثالية على مستوى إدارة السادات ــ ديوان الإدارة التعليمية ) ، ثناء عبد الموجود محمد سيد أحمد  ( الأم القدوة على مستوى إدارة السادات ــ ديوان  الإدارة التعليمية ).

 مهجة حسيب أمين محمد  ( الأم المثالية على مستوى إدارة أشمون ــ مدرسة الشهيد فارس النعماني الثانوية الصناعية بسمادون )، فائزة أحمد عبد الحميد عبد العزيز ( الأم المثالية على مستوى إدارة الباجور ــ مدرسة فيشا الصغرى الإعدادية المشتركة )، منى سعد مبروك خير ( الأم القدوة على مستوى إدارة الباجور ــ مدرسة المؤسسة الابتدائية بالباجور ) ، سميرة محمد عبد الفتاح حمزة ( الأم المثالية على مستوى إدارة شبين الكوم ــ ديوان الإدارة التعليمية ) ، منى فتحي حسن عامر ( الأم القدوة على مستوى إدارة شبين الكوم ــ ديوان الإدارة التعليمية ) .


تضمن الحفل فقرات غنائية وكورال للأطفال من إعداد وإشراف توجيه عام التربية الموسيقية بالمديرية.

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