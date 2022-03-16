اليوم.. محاكمة 13 شخصا في تهريب المهاجرين عبر الدروب الصحراوية الليبية

حددت جهات التحقيق، جلسة اليوم أولى محاكمة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تهريب المهاجرين إلى دولة ليبيا عبر الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية.

وتنعقد بمقر محكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وكشف عن أمر الإحالة أنه في غضون عام ٢٠٢٠ بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة هربوا واخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة عدد من المهاجرين بان دبروا انتقالهم من مصر الي دولة ليبيا تسللاً عبر الدروب الصحراوية ومنها الي دولة إيطاليا بحرا بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها بغرض الحصول علي كسب مادي مبالغ مالية حال كونهمجماعة اجرامية منظمة وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني ومن شانها تهديد حياة المجني عليهم للخطر.

واوضح امر الاحالة ان اسماء المتهمين هم كلاً من : اسلام م، ايمن م، هاني ع، حسني ع، عزب م، ياسر ف، عزيزة ش، سعد ف، عابر ع، احمد م ، هاني م، منتصر ر، حمد س.

وأشار امر الاحالة، ان التشكيل العصابي تتزعمهم ربة منزل تدعي الحاجه عزيزة وشهرتها عزة اشتركت مع اخرين في تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي دولة إيطاليا بحثاً عن فرصة عمل عن طريق العبور بدولة ليبيا بطريقه غير شرعية وذلك عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية.