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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لقطات تجسسية جديدة تكشف تفاصيل أول سيارة كهربائية من مازيراتي.. صور

لقطات تجسسية جديدة
لقطات تجسسية جديدة تظهر لسيارة مازيراتي الكهربائية بالكامل

تخطط مازيراتي لإطلاق نسخة كهربائية بالكامل من كل طراز تقدمه، بما في ذلك جران توريزمو، وسيكون أول نموذج كهربائي بالكامل للعلامة التجارية، و تعمل شركة صناعة السيارات حاليًا على الجيل التالي من GranTurismo و GranCabriolet، وتظهر مجموعة جديدة من لقطات التجسس التي نشرها موقع Motor1 العالمي المتخصص في اخبار السيارات الشكل النهائي لأول سيارة كهربائية بالكامل، والذي يحتوي على بعض التغييرات الملحوظة مقارنة بالنموذج الآخر الذي يعمل بالغاز.

لقطات تجسسية جديدة تظهر لسيارة مازيراتي الكهربائية بالكامل

لا تبدو الكوبيه في اللقطات الجديدة مختلفة إلى حد كبير، لكن الفحص الدقيق يكشف عن اللمسات الخاصة بالمركبة الكهربائية، فتحات التهوية في الصدام الأمامي وهمية، والسيارة تفتقر إلى أي مخارج عادم في الخلف، وأكبر شيء هو عدم وجود باب الوقود على الرفارف الخلفية وموضع منفذ الشحن الذي يقع أسفل المصابيح الخلفية بجوار صندوق السيارة، وتبدو العجلات أكثر ديناميكية هوائية أيضًا.

لقطات تجسسية جديدة تظهر لسيارة مازيراتي الكهربائية بالكامل

بخلاف تلك التغييرات لا يبدو GranTurismo E مختلفًا عن الإصدار الذي يعمل بالغاز، ولا كما انه لا يختلف كثيراً عن سابقه، مع لمسات التصميم المألوفة ولمسات تصميم Maserati، التي تبدو السيارة وكأنها تطور لما جاء قبلها، وهذا ليس بالأمر السيئ. 

لقطات تجسسية جديدة تظهر لسيارة مازيراتي الكهربائية بالكامل

يعتبر التصميم الداخلي هو أحد الأماكن التي يجب أن تشهد تحديثًا هائلاً، مع تعبئة مازيراتي في التكنولوجيا والشاشات الجديدة، ومن السابق لأوانه معرفة القوة التي ستعمل بها سيارة مازيراتي الكهربائية الجديدة، حيث لم تقدم الشركة أي مؤشر حول مجموعة نقل الحركة الكهربائية بالكامل، ومن المحتمل ألا نحصل على مزيد من المعلومات حتى نقترب من إطلاق النموذج. 

لقطات تجسسية جديدة تظهر لسيارة مازيراتي الكهربائية بالكامل

سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تقوم مازيراتي بتجميع مجموعة نقل الحركة السيارة الكهربائية الجديدة ذات البابين، حيث ركز معظم صانعي السيارات على تطوير سيارات الكروس أوفر الكهربائية بالكامل، وسيارات دفع رباعي، وسيارات فائقة السرعة، وسيكون النطاق والوزن من المميزات الرئيسية التي ستقدكها الشركة الايطالية.

لقطات تجسسية جديدة تظهر لسيارة مازيراتي الكهربائية بالكامل

ستوفر GranTurismo العديد من مجموعات نقل الحركة، ومن المحتمل أن تصبح البطارية الكهربائية جزءًا صغيرًا من المبيعات الإجمالية للنموذج، حيث تستمر الشائعات في الانتشار، مما يشير إلى أن مازيراتي ستستخدم نسخة أقل قوة من محرك توربو مزدوج Nettuno V6بقوة 621 حصانًا (456 كيلووات) من MC20.

لم تعلن مازيراتي عن موعد إطلاق سيارة GranTurismoالجديدة. 

مازيراتي جران توريزمو GranCabriolet لقطات التجسس سيارة كهربائية

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