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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مسح الهرم الأكبر يكشف أسرار عن فراغين غامضين

صدى البلد

أعوام من الغموض حاصرتها أحجار الهرم الأكبر ، يسعى العلماء حاليًا للكشف عنها  من خلال المسح القوي للهرم الأكبر ليوضح أخيرًا مابداخل الفراغين الغامضين بعد 4500 عام.

يمكن لمسح جديد فائق القوة للهرم الأكبر باستخدام الأشعة الكونية أن يكشف هويات اثنين من الفراغات الغامضة في الداخل.


 

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يقع أكبر الفراغين فوق الرواق الكبير مباشرة وهو ممر يؤدي إلى ما قد يكون غرفة الفرعون خوفو ويبلغ طوله حوالي 98 قدمًا (30 مترًا) وارتفاعه 20 قدمًا (6 أمتار) ، وفقًا  لعمليات مسح الهرم السابقة.

 

وقالوا إن علماء الآثار غير متأكدين مما سيجدونه في الفراغ ، والذي قد يكون مساحة واحدة كبيرة أو عدة غرف صغيرة.


كما إنهم يأملون أيضًا في معرفة وظيفة هذا الفراغ ؛  أروع الاحتمالات أن الفتحة هي حجرة دفن خوفو الخفية.  الاحتمال الأكثر دنيوية هوأن التجويف لعب دورًا ما في بناء الهرم.

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وكانت قد كشفت عمليات المسح السابقة أيضًا عن فراغ ثانٍ أصغر بكثير ، خلف الوجه الشمالي للهرم مباشرةً، والغرض منه غير واضح.

تم تشييد هرم الجيزة الأكبر للفرعون خوفو حوالي 2551 قبل الميلاد إلى 2528 قبل الميلاد، وهو أكبر هرم تم تشييده في مصر القديمة وهوالأعجوبة الوحيدة الباقية من العالم القديم.

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