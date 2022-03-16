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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خلال هذا الأسبوع.. عواصف شمسية ومغناطيسية تضرب الأرض

صدى البلد

تواصل الشمس في عملها من التوهجات والانبعاثات التي تعرف بـ الكتلية الإكليلية كل يوم تقريبًا منذ منتصف شهر يناير حتى هذا يعني أنهوقعت بعض الانفجارات في الاتجاه العام للأرض ، وهذا يدل على أننا في مواجهة بعض العواصف الشمسية والمغناطيسية القادمة من الشمس. 

وأصدر مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) ومكتب الأرصاد الجوية البريطانيتنبيهات بشأن العواصف المغناطيسية الأرضية الخفيفة والمتوسطة خلال اليومين المقبلين.

 

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هذا لا يعني أن لدينا ما يدعو للقلق، ففي الواقع لقد تعرضت الأرض  بالفعل لعواصف مغناطيسية أرضية معتدلة ومتوسطة على مداراليومين الماضيين، وسجلنا في G1 و G2 على مقياس العاصفة الشمسية المكون من خمسة مستويات. 

يشير هذا المستوى إلى أنه قد يكون هناك بعض الانحطاط في إشارات الراديو عالية التردد عند خطوط العرض العالية ، وقد يلزم اتخاذإجراءات تصحيحية للأقمار الصناعية بسبب التغيرات في السحب، قد تكون هناك تقلبات في شبكة الطاقة وبعض الاضطرابات في نشاط الحيوانات المهاجرة.  

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قد نشهد أيضًا ارتفاعًا في كل من الشفق القطبي والشفق الأسترالي: 

العواصف الشمسية هي طقس فضائي طبيعي جدًا ، تحدث عندما تصبح شمسنا أكثر نشاطًا، نتيجة لذلك ، تسبب الكتل الإكليلية المقذوفةوالرياح الشمسية اضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض والغلاف الجوي العلوي.  حاليا ، كلاهما يحدث.

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