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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. انطلاق ملتقى التوظيف الـ 18 لتشغيل خريجي جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان  "ملتقي التوظيف الثامن عشر لتشغيل خريجي جامعة حلوان"، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور حازم عطية الله المشرف العام على الملتقي ومحافظ الفيوم الأسبق والاستاذ المتفرغ بكلية السياحة والفنادق، والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية  جامعة حلوان مقرر الملتقي، الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي ومنسق الملتقى.

تقام فعاليات الملتقي في تمام الساعة التاسعة صباحا يومي الاربعاء والخميس 16 : 17 مارس المقبل، بمجمع الفنون والثقافة، بمقر الحرم الجامعي بعين حلوان.

وأوضح الدكتور حازم عطية الله المشرف العام على الملتقي أن الملتقي يهدف إلى تنظيم ندوات على هامش الملتقى لتبادل الخبرات بين الأطراف المشاركة والأساتذة والحديث عن الإرشاد الوظيفي ووظائف المستقبل والتنوع في سوق العمل.

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ويتضمن الملتقي عرض منتجات الشركات، كما تشارك كليات جامعة حلوان الهندسية والفنية والعلمية، وجميعهم يشاركون في معرض فني لنتاج مشروعات التخرج الطلابية أو لعرض الأعمال الفنية نتاج مختلف سنوات التخرج بالكليات.

كما يعقد علي هامش الملتقي مجموعة من الندوات وورش العمل ذات الصلة بسوق العمل والتي تعمل على تأهيل الطلاب أو الخريجين لسوق العمل، بالإضافة إلى عقد ندوات في تنمية المهارات الشخصية ومجال الكمبيوتر وتطبيقات الحاسب الآلي في مجالات العمل المختلفة.

جامعة حلوان البحوث الفلكية معرض برنامج ظواهر فلكية فصل الصيف Jobs Education

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