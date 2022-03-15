القومي للبحوث الفلكية: هزة أرضية بمقياس 4 ريختر تضرب جنوب الصحراء الغربية

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن وقوع هزة أرضية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 15 مارس، فى منطقة جوار واحة باريس بجنوب الصحراء الغربية.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن وقوع الهزة الأرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، ووقعت على بُعد 67 كيلو متر جنوب شرق واحة باريس بالوادي الجديد، دون أن يشعر بها أحد.

وقال معهد البحوث الفلكية في بيانه المنشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن هذه الهزة الأرضية كانت بياناتها كالتالي:

تاريخ الحدوث: الثلاثاء الموافق 15 /03 /2022

ث د س

وقت الحدوث : 25 01 03 صباحا بالتوقيت المحلي



القوة : 4.0 درجة على مقياس ريختر.

خط العرض : 24.51 شمالا

خط الطول : 31.25 شرقا

العمق : 10 كم



وأضاف المعهد في بيانه، أنه لَم يصل إلى المعهد أي بلاغ بوقوع إصابات، مشيرا إلى أنه حال سماع بعض المواطنين لصوت؛ يكون ذلك نتيجة الهزة السطحية.