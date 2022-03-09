تأكيدا لصدى البلد.. البحوث الفلكية: أصوات الانفجار سببها صدمة هوائية وليس زلزالا

نفى الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ما أثير على مواقع التواصل والمواقع الإعلامية بشأن حدوث زلزال اليوم.

وأكد الدكتور “القاضى” عدم صحة ما يتداول بشأن حدوث زلزال اليوم، موضحا الكلام والانباء غير صحيح ولم يتم حدوث زلازل.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الأصوات التى تم سمعها سكان بعض المناطق فى القاهرة والجيزة ليس زلزال وانما نتيجة عن اعمال انشاءات للقطار السريع شرق القاهرة ترتب عليه خروج الطاقة واستنفاذها فى الهواء على شكل صدمة هوائية قوية تسببت فى زيادة الإحساس بها. وإذ نؤكد ان هذا لم يكن زلزال.

والجدير بالذكر يأتي ذلك تأكيدًا لما نشرة موقع “صدى البلد” الاخباري، منذ قليل حيث انفرد بتصريحات خاصة لـ “صدى البلد” من الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مؤكدًا خلالها أن هناك طريقتين لحصول الشبكة القومية للزلازل على البيانات، وتتمثل الطريقة الأولى في الحصول على البيانات من خلال الأقمار الصناعية أو الاتصالات السلكية من خلال الهواتف، لافتا إلى أن المعهد يتوسع في استخدام الأقمار الصناعية، تحسبا لأي طوارئ قد تؤدي إلى انقطاع الاتصال من خلال الهواتف.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته.