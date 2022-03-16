لأول مرة..بعد تسجيل نشاط المخ لشخص لحظة الموت هذا ما يراه المتوفي

غالبًا ما يصف الأشخاص الذين شاهدوا الموت أثناء تجارب الاقتراب من الموت التي مروا بها بعبارات متشابهة بشكل مدهش فقد اتفقوا أنهميعيشون ذكرياتهم ، أو الشعور بالوقوف خارج أجسادهم ، أو الأضواء الساطعة ، أو الشعور بالهدوء.





في حين أن هناك الكثير من الأدلة القصصية من الأشخاص الذين مروا بتجارب الاقتراب من الموت (NDEs) ، فإن العلماء لديهم القليل منالبيانات حول ما يحدث في الدماغ مع انتقال الناس إلى الموت.





ومع ذلك ، في ظل ظروف مأساوية ، جمع العلماء البيانات الأولى المستمرة حول الديناميات العصبية للدماغ أثناء الموت، بحسب ما نشر موقع"ساينس".





عندما أصيب مريض يبلغ من العمر 87 عامًا بنوبات صرع بعد خضوعه لعملية جراحية بسبب السقوط ، استخدم الأطباء تخطيط كهربيةالدماغ (EEG) لمراقبة حالته ؛ وللأسف تدهورت حالة المريض وتوفي أثناء إجراء هذه التسجيلات





نظرًا لحالة عدم الإنعاش للمريض ، وبموافقة الأسرة ، سمح الحدث غير المتوقع للعلماء بتسجيل النشاط الكهربائي لدماغ بشري يحتضر. في حين تم التقاط تسجيلات EEG المبسطة من المرضى الذين تم سحبهم من أجهزة دعم الحياة من قبل ، فإن الوضع الكامل لمعداتالتسجيل في هذه الحالة تم توفير مستوى غير مسبوق من التفاصيل.





يقول أجمل زمار ، جراح الأعصاب بجامعة لويزفيل بالولايات المتحدة: "قمنا بقياس 900 ثانية من نشاط الدماغ في وقت قريب من الوفاةووضعنا تركيزًا محددًا للتحقيق في ما حدث في 30 ثانية قبل وبعد توقف القلب عن النبض".





"قبل وبعد توقف القلب عن العمل مباشرة ، رأينا تغييرات في نطاق معين من التذبذبات العصبية ، ما يسمى تذبذبات جاما ، ولكن أيضًا فيتذبذبات أخرى مثل دلتا وثيتا وألفا وبيتا."





التذبذبات العصبية هي النشاط الكهربائي الجماعي للخلايا العصبية التي تطلق في الدماغ ، وتعرف أكثر باسم موجات الدماغ.





تحدث موجات النشاط الكهربائي هذه بترددات مختلفة ، وقد تم ربط نطاقات تردد مختلفة بحالات واعية مختلفة.





وهكذا ، تمكن علماء الأعصاب من ربط الترددات المختلفة لموجات الدماغ بوظائف محددة مثل معالجة المعلومات والإدراك والوعي والذاكرةأثناء اليقظة وحالات الحلم والتأمل.





بعد أن عانى المريض من السكتة القلبية التي أدت إلى وفاته ، كشف نشاط دماغه عن ارتفاع نسبي في قوة نطاق جاما الذي كان أكثرتفاعلًا مع موجات ألفا - وهو نمط لا يختلف عن استدعاء الذاكرة.





"بالنظر إلى أن الاقتران المتبادل بين نشاط ألفا وجاما متورط في العمليات الإدراكية واسترجاع الذاكرة في الأشخاص الأصحاء ، فمنالمثير للاهتمام التكهن بأن مثل هذا النشاط يمكن أن يدعم" استدعاء الحياة "الأخير الذي قد يحدث في حالة الاقتراب من الموت .





لاحظ المؤلفون العديد من المحاذير. أولاً ، كان دماغ المريض في حالة ما بعد الصدمة وعانى من نزيف وتورم ونوبات صرع. بالإضافة إلىذلك ، تلقى المريض جرعات كبيرة من الأدوية المضادة للتشنج ، والتي قد تؤثر أيضًا على السلوك التذبذب العصبي.





كما لم تكن هناك أيضًا فحوصات دماغية "طبيعية" لهذا المريض لمقارنة نشاط الدماغ به. ومع ذلك ، بحكم التعريف لا يمكننا الوصول إلىمثل هذه البيانات في المرضى الأصحاء الذين يستحيل توقع وفاتهم. لذلك ، لا يمكن الحصول على تسجيلات لمرحلة الاقتراب من الموت إلامن مريض مريض بالفعل.





على الرغم من هذه القيود ، تشير نتائج الفريق إلى وجود صلة محتملة بين موجات الدماغ التي لوحظت أثناء الموت والتجارب الظاهراتيةلتجارب الاقتراب من الموت ، حيث يصف المشاركون حياتهم وهي تومض أمام أعينهم.