حياة كريمة: تجهيز شاحنات حملة المليون كرتونة لتوزيعها في 5 محافظات| فيديو

قال أحمد سعيد، مسئول المتابعة الميدانية لمؤسسة حياه كريمة، إنه تم توقيع ميثاق التحالف الوطني مع الجمعيات الأهلية؛ للعمل على تقديم المساعدات للقرى الأكثر احتياجا.

وأضاف أحمد سعيد، في تصريحات تليفزيونية، أن تحميل الشاحنات بدأ أمس؛ استعدادا لتخزينها، ثم توزيع ما عليها، على المستحقين في عدد من محافظات الجمهورية كمرحلة أولى، ضمن حملة المليون كرتونة، وهي محافظات "البحيرة – بني سويف – الشرقية – كفر الشيخ – المنيا".

وتابع مسئول المتابعة الميدانية “لمؤسسة حياه كريمة”، أنه سيتم استكمال حملة المليون كرتونة ضمن قوافل "وصل الخير " على مختلف مراكز وقري محافظات الجمهورية تباعاً خلال الايام القادمة وصولًا لتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية علي الفئات الأولي بالرعاية قبل شهر رمضان المبارك.

وأشار أحمد سعيد إلى ان وزن الكرتونة 11 كيلو وتحتوى على مواد جافة من الأرز والعدس والفول، وغيرها.