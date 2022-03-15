بدعم من البنك المركزي .. بروتوكول جديد لـ QNB الأهلي لميكنة المدفوعات

وقعت شركة "كابيتر" لتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية، شراكة مع QNB الأهلي لإطلاق حلول مصرفية للدفع و التحصيل الإلكتروني لتجار "كابيتر"، بالإضافة الي إمكانية اتاحة تمويلات B2B للتجار على المنصة لشراء البضائع وتحصيل مستحقاتهم إلكترونيًا

شهد توقيع الشراكة خلال مؤتمر صحفى بالقاهرة كل من محمد بدير - الرئيس التنفيذي ل QNB الأهلي، محمود نوح الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كابيتر لتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية.

وبحضور مسؤولين من البنك المركزي على رأسهم رشا نجم وكيل محافظ مساعد البنك المركزي المصري- للتكنولوجيا المالية والابتكار.

وفى هذا الصدد يهدف البنك المركزي إلى النهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية، وعقد الشراكات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة

وقد ساهمت إدارة التكنولوجيا المالية بالبنك المركزي المصري بدورها في تحفيز الشراكة بين شركة كابيتر وQNB الأهلي.. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك المركزي للتكنولوجيا المالية، التي أعلن عنها في مارس 2019 ومن اهم ملامحها العمل علي تبني الشركات رواد الأعمال المتخصصة في خدمات التكنولوجيا المالية .