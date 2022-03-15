رامي عياش يبدع في الغناء بدون موسيقى ويبهر إسعاد يونس | شاهد

تألق الفنان " رامي عياش " في الغناء لأم كلثوم ، بدون موسيقى ، وأبهر الفنانة " اسعاد يونس " ، في برنامج " صاحبة السعادة " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " .

وعبر رامي عياش عن سعادته بلقاء إسعاد يونس وكتب في تغريده له على موقع تويتر "نتظروني مع سر السعادة وصاحبة البهجة والسعادة، إسعاد يونس، في حلقه خاصة جدًا، هنغني ونضحك من القلب على "دى إم سى"، الثلاثاء 15 مارس، 11 مساء".

كانت إسعاد يونس قد التقت مؤخرا بمحمد صلاح في حلقة خاصة تم تصويرها في انجلترا منذ عدة اشهر، وتحدثت معه في مختلف الموضوعات الإنسانية منذ رحلة كفاحه في مصر إلي احترافه في الخارج.