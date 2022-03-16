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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بحضور أبنائهما.. جويل مردينيان تشارك متابعيها صورًا من حفل زفافها الثاني على زوجها

جويل مردينيان وزوجها
جويل مردينيان وزوجها

شاركت المذيعة وخبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان متابعيها صور من حفل زفافها الثاني، في إعادة لحفل زفافها من زوجها ووالد أطفالها كمال قدورة، بعد زواج 16 سنة.

وظهرت جويل في الصور مرتدية فستان زفاف باللون البيح، فيما ظهر زوجها بإطلالة كاجوال، ورافقهما أولادهما، وسط حضور مجموعة من اقاربهما واصدقائهما.

وتحدثت الإعلامية اللبنانية "جويل مردينيان" عن حياتها الشخصية، قائلة: "أنا شخصية خجولة للغاية وصريحة وطموحة وصادقة، متابعة: " شخصيتي على السوشيال ميديا مختلفة تماما عن شخصيتي الحقيقية.

وأضافت "جويل مردينيان" ، خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"،:" بخاف من الظلم وبخاف أظلم أي شخص"..متابعة: " بحب التقدير المعنوي واهتمام الآخرين بما أقدمه وتقديره لمجهودي".
واسترسلت: " لو كنت مصرية كنت هشجع الأهلي.. وبحب آكل كشري وفتوش".

وتابعت: "دائما ما أدعو العالم لدعم فكرة تبني الأطفال، أنا أتبنى طفلا والآن أصبح من أهم أفراد العائلة، وكنت أتمنى أن أتبنى طفلا منذ صغري، وبالفعل تمكنت من تحقيق هذا الحلم".

ولفتت إلى أنها تأمل أن تصبح ملاجئ الأيتام فارغة، وأن يحصل كل الأطفال على منزل وأسرة، معقبة: "تلك هي مبادرتي الخاصة بحماية الأطفال".

وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا، و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميته نايثين .

وتعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة إم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

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الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان حفل زفافها كمال قدورة جويل مردينيان حفل زفافه برنامج صباح البلد

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