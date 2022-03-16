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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رشاد يظهر بشخصيته الحقيقية في مسلسل ملف سري

محمد رشاد
محمد رشاد

يشارك المطرب محمد رشاد في إحدى حلقات مسلسل "ملف سرى" مع الفنان هانى سلامة حيث يظهر بشخصيته الحقيقية كمطرب ويقدم أغنية بالعمل.

يأتي مشاركة محمد رشاد في عمل تليفزيوني هي المرة الثانية له بعد مشاركته سابقا في مسلسل ليالينا 80 مع غادة عادل وخالد الصاوي وصابرين.

مسلسل ملف سرى بطولة كل من هانى سلامة وعائشة بن أحمد وماجد المصري ودنيا عبد العزيز ومحمد محمود عبد العزيز وتأليف مصطفى حجاج وإخراج حسن البلاسي.

من ناحية أخرى أثارت غادة فتحي خطيبة محمد رشاد حالة من الجدل الواسع بعد نشرها صورة جديدة معه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وظهرت فيها بدون مكياج.

واكتفت خطيبة محمد رشاد بالتعليق على الصورة قائلة :"صباحكم رضا إطلالة طبيعية" وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين متابعيها وسر اطلالتها بدون مكياج في هذا التوقيت.

يذكر أن محمد رشاد ارتبط بخطيبته غادة فتحي بعد عام من انفصاله عن الإعلامية مي حلمى. 

هاني سلامه محمد رشاد المطرب محمد رشاد غادة فتحى خطيبة محمد رشاد مسلسل ملف سري Arts Entertainment

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