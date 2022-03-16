بتكلفة 57 مليون جنيه.. إنشاء محطة صرف صحي بمنطقة الصفا في القليوبية

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية جولة تفقدية للمرور على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال وتذليل المشكلات والعقبات.



استهل المحافظ بتفقد أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي بمنطقة الصفا الصناعية بطاقة 1500 متر مكعب في اليوم بتكلفة 57 مليون جنيه حيث وجه المحافظ بمخاطبة هيئة السكة الحديد بسرعة إنهاء الإجراءات للبدء في إمداد خط الطرد للمحطة وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت .



وأكد أنه تم التنسيق خلال الشهور الماضية مع هيئة التنمية الصناعية برئاسة اللواء محمد الزلاط والجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية إنشاء تلك المحطة لخدمة منطقة الصفا الصناعية ، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة على كافة الأصعدة.



وأشار إلى أنه قد تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية حيث تم الاتفاق على إنشاء محطة الصرف العام وملحقاتها بمنطقة الشروق الصناعية بمدينة الخانكة للقيام بإعداد مستندات طرح تنفيذ أعمال المحطة بتكلفة 83 مليون جنيه بطاقة 3500 م3/يوم (معالجة ثلاثية) لناتج الصرف الصناعي، بحيث يمكن إعادة استخدام المياه فى مجالات أخرى وبما يقلل من الأضرار الناتجة من صرفها بدون معالجة على شبكة الصرف الصناعي والحفاظ على البيئة، كما يمكن عمل إعادة تدوير مخلفات الصرف الصناعي وبما يحقق عائد وذلك للحد من الأخطار التي قد تنتج من عدم معالجتها وفقا لمتطلبات المحافظة الحالية، ومن ثم طرحها على الشركات المتخصصة واستكمال جميع ما يلزم من أعمال لدراسة وتقييم العطاءات المقدمة لاختيار أفضلها فنيا وسعريا .



واستكمل المحافظ الجولة بتفقد مشروع الـ30 مليون بيضة بمدينة الخانكة، للاطمئنان على سير العمل بالمشروع حيث التقى المحافظ بأعضاء مجلس إدارة المشروع برئاسة الدكتورة أمل العسيلي مدير الطب البيطري وتفقد العنبر الثالث الذى تم إعادة تشغيله بعد توقف استمر لمدة سبع سنوات حيث تم رفع كفاءته وبذلك يصبح المشروع يعمل بكامل طاقته.



وأضاف أنه تم تأسيس المشروع في شهر مايو من العام 1981، بمنحة ألمانية، وبدأ التشغيل الفعلي بالمشروع واستقبال أول دفعة "كتاكيت"، في شهر يونيو 1983، وذلك فور الانتهاء من أعمال التركيبات بوحدة التربية.



علما بأن الطاقة الإنتاجية تبلغ 30 مليون بيضة في السنة الواحدة، ويتكون المشروع من مصنعين للأعلاف، والذي يصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن سنويا، كما يشمل "2 عنبر تربية + 6 عنبر إنتاج " وطاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، بخلاف أن المشروع يساهم في بيع الدجاج بعد انتهاء فترة الإنتاج.



ووجه المحافظ بضرورة ترشيد النفقات من خلال تصنيع الأعلاف بالمشروع واستغلال الأراضي الموجودة بالمشروع وزراعتها بالزراعات المكملة التي تستخدم في تصنيع الأعلاف مؤكدا ان المحافظة تسخر امكانياتها للنهوض بالمشروع وزيادة إيراداتها.