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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 7289 شخصا لعدم الإلتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

صدى البلد

واصلت اجهزة وزارة الداخلية ، جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (7289) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7238) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (53) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة و تحرير (686) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (147) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (901) أرجيلة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة و جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .

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