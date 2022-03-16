مخلفات مستشفيات .. ضبط مصنع يعيد تدوير المواد الخطرة بالقليوبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإقامة (مصنع ملحق به مخزن) بدون ترخيص فى مجال تداول النفايات الخطرة من مخلفات المستشفيات وغرف العمليات والمعامل الطبية وإعادة تدويرها فى تصنيع منتجات مغشوشة ومقلدة من خلال مصانع عشوائية بنطاق مديرية أمن القليوبية .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبط (مصنع ملحق به مخزن) "بدون ترخيص" يتم خلاله تجميع كميات كبيرة من النفايات الطبية الخطرة وإعادة تدويرها فى تصنيع البلاستيك الخام، كما أمكن ضبط مالكه، وقد بلغ إجمالى المضبوطات (20 طن نفايات طبية خطرة من مخلفات المستشفيات "قفازات طبية - سرنجات - كمامات - أقنعة وسترات غرف عمليات - مخلفات قطنية - سابقة الإستخدام مختلطة بمخلفات مستشفيات والمحظور حيازتها أو تدويرها أو التعامل بها بغير ترخيص - 12,5 طن منتج نهائى لخام البلاستيك "ناتج إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية " - خط إنتاج لفرز وإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة عبارة عن " أحواض غسيل - كسارة بلاستيك - ماكينة تشغيل - ماكينة لحام - مطحنة كهرباء - 3 ميزان ديجيتال - كمية من الأجولة الفارغة المعدة للتعبئة غير مدون عليها ثمة بيانات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.