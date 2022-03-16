مفاجآت مهاب.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل منورة بأهلها

تفاصيل كثيرة كشفتها الحلقة الأخيرة من منورة بأهلها عن شخصية مهاب (محمد حاتم) الطيب الشرير في قضية مقتله، فبعد أن عرضت لنا الحلقات موهبته الخاصة في معرفة نوايا الشخصيات من صورهم، واستغلالها ضدهم لدرجة جعلتنا نتعاطف مع كل ضحاياه ونكره تحالفه مع عصابة عاصم (عباس أبو الحسن)، سلوى شاهين (ليلى علوي) وعادل الشهاوي (باسم أبو سمرة)، أعادت الحلقة الأخيرة تصحيح الصورة لنكتشف أسباب وتفاصيل تعاونه معهم.

واستعرضت الحلقة الأخيرة من منورة بأهلها كيف تعرّف مهاب على عادل الشهاوي، وكيف كشف له سرّه وقدرته الخاصة التي لا يعلم عنها سوى أمه زينب، الأمر الذي استغله عادل، وأجبره على التقاط صور لضحاياه واستغلاله وتهديده بالحبس وتلفيق قضية مخدرات وتشويه سمعته، ليعمل مهاب مع العصابة بالإكراه، وفي الليلة التي قرر فيها تركهم قتلوه.

وحتى الآن لم يتم غلق القضية بعد، فعلى الرغم من أنه تم القبض على القاتل الأول، إلا أن قاتله باستخدام السم مازال مجهولًا، خاصةً وبعد غموض شخصية عاصم التي لا نعرفها، ومن المتوقع أن يكشف الجزء الثاني من المسلسل قاتل مهاب الحقيقي.

ويحتل مسلسل منورة بأهلها تريند منصة شاهد vip منذ بداية عرضه، وبجانب محمد حاتم، يشارك في بطولة المسلسل النجوم ليلى علوي، باسم سمرة، ناهد السباعي، غادة عادل، أحمد السعدني، عباس أبو الحسن، وهو من تأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصر الله، ويتكون المسلسل من 10 حلقات، وتدور أحداثه عام 2008.

ويستعد حاتم للمنافسة في دراما رمضان 2022 من خلال بطولة مسلسل بطلوع الروح، ويشاركه في بطولة المسلسل النجمة منة شلبي وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة ابو ذكري، ويقدم حاتم في المسلسل شخصية أكرم وهو مدير شركة إعلانات متزوج من روح (منة شلبي)، ويخوضا سويًا رحلة لا رجعة فيها.

ويُعرض حاليًا لمحمد حاتم الجزء الثالث من المسلسل الناجح أبو العروسة على قناة dmc و dmcدراما ومنصةWatch IT ، حيث يستكمل حاتم تطوّر شخصية شريف الذي سيصبح أبًا للمرة الأولى، ويشارك في بطولة المسلسل النجوم سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، محمد عادل، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.