عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفاجآت مهاب.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل منورة بأهلها

مشهد من مسلسل منورة
مشهد من مسلسل منورة بأهلها

تفاصيل كثيرة كشفتها الحلقة الأخيرة من منورة بأهلها عن شخصية مهاب (محمد حاتم) الطيب الشرير في قضية مقتله، فبعد أن عرضت لنا الحلقات موهبته الخاصة في معرفة نوايا الشخصيات من صورهم، واستغلالها ضدهم لدرجة جعلتنا نتعاطف مع كل ضحاياه ونكره تحالفه مع عصابة عاصم (عباس أبو الحسن)، سلوى شاهين (ليلى علوي) وعادل الشهاوي (باسم أبو سمرة)، أعادت الحلقة الأخيرة تصحيح الصورة لنكتشف أسباب وتفاصيل تعاونه معهم.

 

واستعرضت الحلقة الأخيرة من منورة بأهلها كيف تعرّف مهاب على عادل الشهاوي، وكيف كشف له سرّه وقدرته الخاصة التي لا يعلم عنها سوى أمه زينب، الأمر الذي استغله عادل، وأجبره على التقاط صور لضحاياه واستغلاله وتهديده بالحبس وتلفيق قضية مخدرات وتشويه سمعته، ليعمل مهاب مع العصابة بالإكراه، وفي الليلة التي قرر فيها تركهم قتلوه.

 

وحتى الآن لم يتم غلق القضية بعد، فعلى الرغم من أنه تم القبض على القاتل الأول، إلا أن قاتله باستخدام السم مازال مجهولًا، خاصةً وبعد غموض شخصية عاصم التي لا نعرفها، ومن المتوقع أن يكشف الجزء الثاني من المسلسل قاتل مهاب الحقيقي.

 

ويحتل مسلسل منورة بأهلها تريند منصة شاهد vip منذ بداية عرضه، وبجانب محمد حاتم، يشارك في بطولة المسلسل النجوم ليلى علوي، باسم سمرة، ناهد السباعي، غادة عادل، أحمد السعدني، عباس أبو الحسن، وهو من تأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصر الله، ويتكون المسلسل من 10 حلقات، وتدور أحداثه عام 2008. 

 

ويستعد حاتم للمنافسة في دراما رمضان 2022 من خلال بطولة مسلسل بطلوع الروح، ويشاركه في بطولة المسلسل النجمة منة شلبي وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة ابو ذكري، ويقدم حاتم في المسلسل شخصية أكرم وهو مدير شركة إعلانات متزوج من روح (منة شلبي)، ويخوضا سويًا رحلة لا رجعة فيها.

 

ويُعرض حاليًا لمحمد حاتم الجزء الثالث من المسلسل الناجح أبو العروسة على قناة dmc و dmcدراما ومنصةWatch IT ، حيث يستكمل حاتم تطوّر شخصية شريف الذي سيصبح أبًا للمرة الأولى، ويشارك في بطولة المسلسل النجوم سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، محمد عادل، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

 

منورة باهلها محمد حاتم أحداث منورة بأهلها شاهد VIP Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

كيف تستفيد منها.. الأماكن والمعلومات الكاملة لـ مبادرة «كلنا واحد» قبل رمضان

الأرصاد: اليوم تنتهي الموجة الباردة وغدا يتحسن الطقس بكافة المحافظات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-3-2022

أبو جبل في الأهلي ؟.. مقابل مادي مغري وتغريدة مُبهمة تثير الشكوك

الطلاق دون إرادتها.. شروط الحصول على المعاش للمطلقة والأرملة

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

ترشيحاتنا

عمرو عثمان: عرض تجارب صندوق مكافحة الإدمان بمؤتمر قمة الشرطة العالمية بدبي

يوم المرأة المصرية ..ذكرى ثورة سيدات المحروسة ضد الاستعمار وسقوط أول شهيدة

تعود للحرب العالمية الأولى.. رسالة مؤثرة من جندي أمريكي لحبيبته ليلي

إطلاق أول منصة لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان في شرق المتوسط

شكري يبحث مع كبير الوزراء السنغافوري تنسيق السياسات الأمنية | صور

واشنطن وجهت رسالة قوية.. الناتو يحذر من تبعات طويلة الأمد للغزو الروسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تستفيد منها.. الأماكن والمعلومات الكاملة لـ مبادرة «كلنا واحد» قبل رمضان

حلم وعاش يفتتح مسرح الجنوب بالأقصر

قائمة مشروبات رمضان 2022 وطرق إعدادها

بذكريات صوفيا لورين.. حسين فهمي يعود لرئاسة القاهرة السينمائي بعد 21 عاما

فيديو

الطلاق دون إرادتها.. شروط الحصول على المعاش للمطلقة والأرملة

أسماء الفنانين الحقيقية ومفاجآت لن تتخيلها

هدى المفتي وسعر ملابس ويجز في حفلة موسم الرياض يتصدران التريند.. فيديو

تسعير الخبز وشنط رمضان مجانية.. توجيهات مهمة من السيسي للحكومة لمواجهة زيادة الأسعار .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

مولد السلاح النووي

نهال علام

مكافحة الغلاء

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ