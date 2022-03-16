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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

روسيا والنفط.. ما مغزى زيارة جونسون إلى الإمارات والسعودية؟

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

بدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، زيارة إلى الإمارات والسعودية لتهدئة أسواق الطاقة العالمية بعد غزو أوكرانيا، ومساعدة الغرب على خفض اعتماده على المحروقات الروسية.

ويلتقي جونسون في الإمارات ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ثم سيجري محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على أمل إقناعهما بالانضمام إلى التحالف ضد روسيا وبزيادة الإنتاج النفطي لبلديهما.

وقال جونسون في بيان إن "الهجوم الوحشي وغير المبرر" على أوكرانيا ستكون له عواقب "تتجاوز حدود أوروبا"، مؤكدا أنه يريد بناء "تحالف دولي" لمواجهة هذا "الواقع الجديد". وأضاف أن "العالم يجب أن يُفطم عن النفط والغاز الروسي" لحرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من عائدات النفط والغاز.

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وتابع رئيس الوزراء المحافظ أن "السعودية والإمارات شريكان دوليان رئيسيان في هذا الجهد"، مؤكدا أنه "سنعمل معهم لضمان الأمن الإقليمي ودعم جهود المساعدات الإنسانية وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية على الأمد الطويل".

وكان الدول الصناعية السبع الكبرى بما في ذلك المملكة المتحدة، دعت الخميس البلدان المنتجة للنفط والغاز إلى "زيادة شحناتها" لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا.

وقالت رئاسة الحكومة البريطانية إن المناقشات ستتركز على "الجهود المبذولة لتحسين أمن الطاقة والحد من تقلب أسعار الطاقة والغذاء التي تؤثر على الشركات والمستهلكين البريطانيين" الذين يواجهون أساسا ارتفاعا في تكاليف المعيشة.

كما ستتناول المحادثات "الاستقرار الإقليمي" في الشرق الأوسط، حسب رئاسة الحكومة البريطانية.

وفي مقال نُشر الثلاثاء في صحيفة "ديلي تلجراف" دعا بوريس جونسون الدول الغربية إلى خفض اعتمادها على المحروقات الروسية، مؤكدا أن السماح لفلاديمير بوتين "بالإفلات" بعد ضم شبه جزيرة القرم في 2014 وزيادة الاعتماد على الغاز والفنط الروسيين كان "خطأ فادحا".

وعبر عن أسفه لأن بوتين "عندما أطلق أخيرا حربه الوحشية في أوكرانيا كان يعلم أن العالم سيجد صعوبة في معاقبته".

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