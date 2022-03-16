برلماني: قرار الرئيس بتسعير رغيف الخبز غير المدعوم أثلج صدور المصريين

أشادت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بالقرارات والتوجيهات الجديدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم، للحد من ارتفاع سعره، وزيادة سعر توريد القمح للفلاح وطرح سلع غذائية مدعومة.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن هذه القرارات اثلجت صدور المصريين وبعثت برسالة طمأنينة للمواطن المصرى ان فخامة الرئيس يعيش معهم وواحد منهم، ويشعر بما يشعر به المواطن البسيط.

وأشارت إلى أن هذه القرارات هي امتداد لسياساته والانحياز للمواطنين البسطاء، خاصة في ظل التحديات التي تواجه العالم أجمع جراء تداعيات فيروس كورونا، وانعكاسها على حياة العامل اليومية في ظل ارتفاع أسعار الغذاء، وحالة التضخم التي ضربت العالم.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وعرض وزير التموين في هذا الإطار موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة، مؤكدًا توافرها بالكميات المناسبة للمواطنين.

ووجه الرئيس بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن ٦ أشهر.