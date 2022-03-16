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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بيلا حديد تكشف عن أسرار لأول مرة.. تعاني من أمراض نفسية

صدى البلد

تحتفظ عارضة الازياء بيلا حديد، ببعض تفاصيل حياتها ، ولكنها انفتحت مؤخرا عن جمالها ، بعد أن ظهرت على غلاف عدد أبريل 2022 من مجلة Vogue ، عن حياتها وصحتها ، وتحدثت عن معاناتها أثناء نشأتها 

 

وأخبرت عارضة الأزياء بيلا حديد،  في مقابلة بتاريخ 15 مارس 2022 ، أنه من بين أمور حياتها التي لا يعرفها غير المقربين ، أنها أجريت  "عملية أنف"  في سن الرابعة عشرة وهي تأسف عن ذلك  وفقالindian express

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وقالت: أتمنى لو كنت أبقيت أنف أجدادي، أعتقد أنني كنت سأصبح في ذلك الوقت.

 

وأكدت في قصة غلافها ، أنها تواجه شائعات كثيرة عن قيامها بأشياء أخرى على وجهها ، مثل" رفع عينيها ، وحلق فكها ، وشفتيها " وصرحت بألا شيء منها صحيح.

 

وقالت بيلا ، التي تشارك وجهات النظر المؤيدة للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي ، والتي تحدثت مؤخرًا أيضًا عن الأزمة في أوكرانيا ، وتعهدت بدعم الأشخاص المتضررين منها.

وأكدت بيلا أنها لن تتحدث إلى زملائها لسنوات حول الاكتئاب والقلق ، ومرض لايم "الذي عانت منه" منذ المراهقة المبكرة "لمدة ثلاث سنوات.

وأضافت: كنت أستيقظ كل صباح في حالة هستيرية ، في البكاء ، وحدي ولن يريد أي شخص بكائي.

وكنت أذهب إلى العمل ، وأبكي على الغداء في غرفتي الخضراء الصغيرة ، وأكمل يومي ، وأذهب إلى أي فندق صغير عشوائي كنت فيه طوال الليل ، وأبكي مرة أخرى ، وأستيقظ في الصباح ، وأفعل نفس الشيء ، " على حد قوله.

وكانت تعاني من "مزيج من الأعراض الجسدية والنفسية ، بما في ذلك ضباب الدماغ ، والقلق ، والإرهاق ، وضعف التركيز ، والصداع ، وآلام العظام ، والبكاء نوبات "، وقد حدث بعضها بسبب مرض لايم .

وعندما كانت في العشرين من عمرها ، تم تشخيصها بأنها مصابة " بقصور الغدة الدرقية "، والتي بدأت بسببها "بالهرمونات البديلة"، مضيفة أنها تعاني أيضًا من "إرهاق الغدة الكظرية".

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