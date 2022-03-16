بيلا حديد تكشف عن أسرار لأول مرة.. تعاني من أمراض نفسية

تحتفظ عارضة الازياء بيلا حديد، ببعض تفاصيل حياتها ، ولكنها انفتحت مؤخرا عن جمالها ، بعد أن ظهرت على غلاف عدد أبريل 2022 من مجلة Vogue ، عن حياتها وصحتها ، وتحدثت عن معاناتها أثناء نشأتها

وأخبرت عارضة الأزياء بيلا حديد، في مقابلة بتاريخ 15 مارس 2022 ، أنه من بين أمور حياتها التي لا يعرفها غير المقربين ، أنها أجريت "عملية أنف" في سن الرابعة عشرة وهي تأسف عن ذلك وفقالindian express

وقالت: أتمنى لو كنت أبقيت أنف أجدادي، أعتقد أنني كنت سأصبح في ذلك الوقت.

وأكدت في قصة غلافها ، أنها تواجه شائعات كثيرة عن قيامها بأشياء أخرى على وجهها ، مثل" رفع عينيها ، وحلق فكها ، وشفتيها " وصرحت بألا شيء منها صحيح.

وقالت بيلا ، التي تشارك وجهات النظر المؤيدة للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي ، والتي تحدثت مؤخرًا أيضًا عن الأزمة في أوكرانيا ، وتعهدت بدعم الأشخاص المتضررين منها.

وأكدت بيلا أنها لن تتحدث إلى زملائها لسنوات حول الاكتئاب والقلق ، ومرض لايم "الذي عانت منه" منذ المراهقة المبكرة "لمدة ثلاث سنوات.

وأضافت: كنت أستيقظ كل صباح في حالة هستيرية ، في البكاء ، وحدي ولن يريد أي شخص بكائي.

وكنت أذهب إلى العمل ، وأبكي على الغداء في غرفتي الخضراء الصغيرة ، وأكمل يومي ، وأذهب إلى أي فندق صغير عشوائي كنت فيه طوال الليل ، وأبكي مرة أخرى ، وأستيقظ في الصباح ، وأفعل نفس الشيء ، " على حد قوله.

وكانت تعاني من "مزيج من الأعراض الجسدية والنفسية ، بما في ذلك ضباب الدماغ ، والقلق ، والإرهاق ، وضعف التركيز ، والصداع ، وآلام العظام ، والبكاء نوبات "، وقد حدث بعضها بسبب مرض لايم .

وعندما كانت في العشرين من عمرها ، تم تشخيصها بأنها مصابة " بقصور الغدة الدرقية "، والتي بدأت بسببها "بالهرمونات البديلة"، مضيفة أنها تعاني أيضًا من "إرهاق الغدة الكظرية".