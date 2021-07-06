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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بيلا حديد تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان كان .. صورة

بيلا حديد
بيلا حديد

تألقت عارضة الأزياء بيلا حديد  في اليوم الاول من مهرجان كان السينمائي 2021 على السجادة الحمراء بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

 

تفاصيل إطلالة بيلا حديد 



ظهرت بيلا حديد بإطلالة رائعة وهي ترتدي فستانًا باللون الأبيض والأسود وبتصميم مميز للغاية وقطعة من الدانتيل على الأكتاف والذيل.

وقامت بيلا حديد  برفع خصلات شعرها إلى الأعلى بتسريح انسابية وناعمة ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.
 

بيلا حديد 


وأبرزت بيلا حديد في وضع المكياج، حيث انها قامت بوضع احمر الشفاة باللون الكمشيري، والماسكرا والآي شادو والسموكي ايز  الأسود لتببرز من جمال عينيها.

وأكملت بيلا حديد  بإرتداء كولية باللون الفضي قرطين ناعمين بنفس الفضي مع خاتم انيق بنفس اللون، وهو ما أبرز  من رقة وجمال إطلالتها.

 

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وينطلق اليوم مهرجان كان السينمائي في دورته الـ74 التي تقام في الفترة ما بين  6 إلى 17 يوليو في قصر المهرجانات عند جادة لاكروازيت، ويجمع آلاف العاملين في قطاع السينما من العالم كله، يلتقون مجدداً بعد إلغاء دورة العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

 

حفل افتتاح مهرجان كان 

 

يستضيف قصر المهرجانات عند جادة لاكروازيت حفل الافتتاح، ويجمع آلاف العاملين في قطاع السينما من العالم كله، ليلتقوا مجددا بعد إلغاء دورة العام الفائت.

ألغي مهرجان كان العام الماضي بسبب جائحة كورونا، لذا كانت عودته مطلبا دوليا، ويحاول منظموه التغلب على كل التحديات الخاصة بالوباء على الرغم من المخاوف والترقب المستمر، خاصة مع ظهور أنواع جديدة من الفيروس في أوروبا. 

قررت إدارة مهرجان كان إقامة النسخة 74 من هذا الحدث العالمي في الفترة من 6 إلى 17 يوليو الجاري، وفرضت على الجميع الالتزام بالأقنعة الطبية وإجراء الاختبارات كل 48  ساعة، مع السماح بالجلوس في مقاعد متقاربة، وإلغاء كل الأحداث الافتراضية على خلاف ما فعلته باقي المهرجانات في وقت سابق. 
 

فيلم افتتاح مهرجان كان 
 

اختير فيلم آدم درايفر وماريون كوتيار الجديد Annette، لعرضه في حفل الافتتاح الذي سيقام الليلة بحضور عدد كبير من صناع السينما حول العالم وعدد من أبطاله. 

ينافس الفيلم الموسيقي Annette ضمن مسابقات مهرجان كان، ومن المقرر طرحه في دور العرض الفرنسية بالتزامن مع بداية عرضه في الافتتاح، وهو من إخراج ليوس كاراكس الذي يقدم فيلما باللغة الإنجليزية لأول مرة في مشواره. 

تدور أحداث فيلم Annette حول فرقة الآرت- الروك سباركس، التي تأسست عام 1971 على يد رون وراسل ماير، ووصف بأنه غامض وذو رؤية أيضا. 
 

تكريم جودي فوستر 

 

وجهت إدارة مهرجان كان السينمائي دعوة خاصة للممثلة الأمريكية جودي فوستر لحضور حفل الافتتاح لتسلم جائزة السعفة الذهبية الفخرية، ومن المقرر تنظيم ماستر كلاس لها يحضره عدد من الجمهور عن طريق حجز التذاكر عبر الإنترنت. 

جائزة السعفة الذهبية لـ مهرجان كان منحت للعديد من الفنانين الكبار على مدار السنوات الماضية أبرزهم جين مورو، برناردو بيرتولوتشي، جين فوندا، آلان ديلون، وغيرهم من النجوم تقديرا للإنجاز المهني الذي حققوه على مدار مسيرتهم المهنية. 

 حضرت جودي فوستر مهرجان كان لأول مرة عام 1976 عندما كانت تبلغ من العمر 13 عاما لحضور عرض فيلمها Taxi Driver، وعرض لها على مدار السنوات الماضية 7 أفلام أخرى لعبت فيها أدوارا تمثيلية وإخراجية. 

وقالت جودي فوستر في تصريحات لها إنها تدين لمهرجان كان بالكثير، لأنه غير حياتها تماما، وأن عرض أفلامها في هذا الحدث الكبير كان دائما حلما بالنسبة لها، وعبرت عن سعادتها بأن تكون قادرة على المشاركة والمغامرة في أعمالها مع الأجيال جديدة من صناع الأفلام. 

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