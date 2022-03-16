عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تزوج بالعادات والتقاليد الجبلية.. رامي عياش يتصدر تريند تويتر

رامي عياش - إسعاد
رامي عياش - إسعاد يونس

تصدر الفنان رامي عياش تريند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في لبنان ومصر وبعض الدول العربية، بعد أن استضافته الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، في برنامجها الشهير "صاحبة السعادة".

وتحدث عياش عن أهم المحطات فى حياته، حيث قال إنه يحب ممارسة الرياضات البرية مثل "الصيد" والتخييم في الجبال. 

وأضاف أن شخصيته مختلفة عن باقي إخوته، ووصفته إسعاد يونس بــ "رامبو عياش".

كما صرح رامي عياش، بأنه تعرف على زوجته "داليدا" وهي في سن 20 عاما، وتزوجها في عمر 21 عاما، وكانت من ضمن معجباته. 

وحكى تفاصيل زواجه على طريقة العادات والتقاليد الجبلية، بلقاء عائلتها والتعرف عليهم، خاصة والدتها.

وتألق البوب ستار في الغناء لأم كلثوم دون موسيقى، وأبهر الفنانة إسعاد يونس.

يذكر أن رامي عياش عبر عن سعادته بلقاء إسعاد يونس وكتب في تغريدة له على موقع “تويتر”: "انتظروني مع سر السعادة وصاحبة البهجة والسعادة، إسعاد يونس، في حلقه خاصة جدًا، هنغني ونضحك من القلب على "دى إم سى"، الثلاثاء 15 مارس، 11 مساء".

 

أحدث أغاني رامي عياش

البوب ستار رامي عياش طرحت له شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر، على “يوتيوب” وجميع المتاجر الإلكترونية أولى مفاجآته الغنائية فى 2022، وهى فيديو كليب أغنية "أنت لى"، كلمات على المولى، وألحان محمود عيد، والذى تم تصويره فى لبنان، مع المخرجة المتميزة إنجى جمال.

تم تصوير الفيديو الكليب بالأبيض والأسود، ودارت فكرته فى إطار قصة حب عنيفة بين اثنين، تتعرض حياتهما لخلافات واعتراضات، ويتطور الأمر إلى انفصال، ولكن كل منهما يحمل للآخر بداخله المزيد من مشاعر الحب والدفء، فيدافع الشاب عن حبه باللجوء إلى العنف عندما يعلم أن الفتاة قد ارتبطت بغيره، متمسكا بها رافضا البعد والانفصال عنها.

جدير بالذكر أيضا أن رامى ما زال يحصد نجاحا كاسحا لأغنية “قصة حب”، رغم مرور ٣ أعوام على طرح الأغنية التي ما زالت تسيطر على تريند "التيك توك" و"إنستجرام" بتحدٍ خاص، تجاوز ٢٥ مليون مشاهدة.

من جهة أخرى، احتفل البوب ستار رامي عياش بتجديد تعاقده مع شركة«مزيكا» لتقديم مجموعة من الاعمال الغنائية الجديدة بحضور المنتج الكبير محسن جابر، والمهندس مصطفى جابر، وقام عياش بالتوقيع مع المنتج محمد جابر فى مقر الشركة بالدقى.

وأعرب عياش عن سعادته بتجديد التعاقد، مؤكدا أن هذا التجديد يأتى استكمالا للنجاح المشترك بينه وبين محمد جابر ومزيكا، خاصة بعد نجاح ألبومه الأخير «قصة حب»، الذي صدر في منتصف 2019 وضم 10 أغنيات متنوعة.  

وأشار عياش إلى أنه سيقدم لجمهوره بمصر ولبنان والوطن العربي  فى أعماله القادمة مفاجآت فنيّة متميزة ومختلفة.

من جانبه، أعرب محمد جابر عن سعادته بتجديد التعاقد مع رامي عياش، وأشار إلى أنه أحد أعمدة مزيكا الأساسية وصاحب نجومية بارزة في الوطن العربي.

وصرح بأن الشركه تحرص على توفير جميع عناصر النجاح له، وأن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المفاجآت التى يقوم بإعدادها الآن.

IMG-20220316-WA0033
IMG-20220316-WA0033
IMG-20220316-WA0032
IMG-20220316-WA0032
رامي عياش الفنان رامي عياش تويتر صاحبة السعادة اسعاد يونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 16/ 3/ 2022

رغم الإصابة.. صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

بوتين: العملية العسكرية بـ أوكرانيا مستمرة حتى النهاية

بنسبة خمسة جنيهات.. التموين تزف بشرى سارة: تراجع أسعار البيض والدواجن

أبو جبل في الأهلي ؟.. مقابل مادي مغري وتغريدة مُبهمة تثير الشكوك

تأجيل دعوى إلغاء ترخيص فودافون بسبب سوء الشبكة والخدمة إلى 13 أبريل

ترشيحاتنا

بعد مواجهة الإسماعيلي.. الجهاز الفني للاتحاد السكندري يقدم استقالته

تقارير صحفية: محمد صلاح أعطى برشلونة الضوء الأخضر للتفاوض معه

ضمن فعاليات اللجنة العسكرية المشتركة| رئيس الأركان يلتقى نظيره السوداني.. صور

بروتوكول تعاون بين «تحيا مصر» و«أبو هشيمة الخير» لرعاية 150 ألف أسرة

أوكرانيا تكشف عن موقفها في المفاوضات مع روسيا

تأييد إلزام محمد رمضان بتعويض 6 ملايين للطيار أبو اليسر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث المقاتلات والطائرات| رئيس الأركان يتفقد إحدى القواعد الجوية

The Adam Project من بين أكثر ثلاث أعمال مشاهدة على نتفليكس

كيف تستفيد منها.. الأماكن والمعلومات الكاملة لـ مبادرة «كلنا واحد» قبل رمضان

حلم وعاش يفتتح مسرح الجنوب بالأقصر

فيديو

هل وقع أبوجبل لـ الأهلي.. تغريدة مبهمة تثير الشكوك.. فيديو جراف

كانت متعبة.. كريم محمود عبد العزيز يتحدث عن كواليس فيلم من أجل زيكو

خلال أيام.. عواصف شمسية ومغناطيسية تضرب الأرض "فيديوجراف"

الطلاق دون إرادتها.. شروط الحصول على المعاش للمطلقة والأرملة

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

مولد السلاح النووي

نهال علام

مكافحة الغلاء

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ