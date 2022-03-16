تزوج بالعادات والتقاليد الجبلية.. رامي عياش يتصدر تريند تويتر

تصدر الفنان رامي عياش تريند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في لبنان ومصر وبعض الدول العربية، بعد أن استضافته الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، في برنامجها الشهير "صاحبة السعادة".

وتحدث عياش عن أهم المحطات فى حياته، حيث قال إنه يحب ممارسة الرياضات البرية مثل "الصيد" والتخييم في الجبال.

وأضاف أن شخصيته مختلفة عن باقي إخوته، ووصفته إسعاد يونس بــ "رامبو عياش".

كما صرح رامي عياش، بأنه تعرف على زوجته "داليدا" وهي في سن 20 عاما، وتزوجها في عمر 21 عاما، وكانت من ضمن معجباته.

وحكى تفاصيل زواجه على طريقة العادات والتقاليد الجبلية، بلقاء عائلتها والتعرف عليهم، خاصة والدتها.

وتألق البوب ستار في الغناء لأم كلثوم دون موسيقى، وأبهر الفنانة إسعاد يونس.

يذكر أن رامي عياش عبر عن سعادته بلقاء إسعاد يونس وكتب في تغريدة له على موقع “تويتر”: "انتظروني مع سر السعادة وصاحبة البهجة والسعادة، إسعاد يونس، في حلقه خاصة جدًا، هنغني ونضحك من القلب على "دى إم سى"، الثلاثاء 15 مارس، 11 مساء".

أحدث أغاني رامي عياش

البوب ستار رامي عياش طرحت له شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر، على “يوتيوب” وجميع المتاجر الإلكترونية أولى مفاجآته الغنائية فى 2022، وهى فيديو كليب أغنية "أنت لى"، كلمات على المولى، وألحان محمود عيد، والذى تم تصويره فى لبنان، مع المخرجة المتميزة إنجى جمال.

تم تصوير الفيديو الكليب بالأبيض والأسود، ودارت فكرته فى إطار قصة حب عنيفة بين اثنين، تتعرض حياتهما لخلافات واعتراضات، ويتطور الأمر إلى انفصال، ولكن كل منهما يحمل للآخر بداخله المزيد من مشاعر الحب والدفء، فيدافع الشاب عن حبه باللجوء إلى العنف عندما يعلم أن الفتاة قد ارتبطت بغيره، متمسكا بها رافضا البعد والانفصال عنها.

جدير بالذكر أيضا أن رامى ما زال يحصد نجاحا كاسحا لأغنية “قصة حب”، رغم مرور ٣ أعوام على طرح الأغنية التي ما زالت تسيطر على تريند "التيك توك" و"إنستجرام" بتحدٍ خاص، تجاوز ٢٥ مليون مشاهدة.

من جهة أخرى، احتفل البوب ستار رامي عياش بتجديد تعاقده مع شركة«مزيكا» لتقديم مجموعة من الاعمال الغنائية الجديدة بحضور المنتج الكبير محسن جابر، والمهندس مصطفى جابر، وقام عياش بالتوقيع مع المنتج محمد جابر فى مقر الشركة بالدقى.

وأعرب عياش عن سعادته بتجديد التعاقد، مؤكدا أن هذا التجديد يأتى استكمالا للنجاح المشترك بينه وبين محمد جابر ومزيكا، خاصة بعد نجاح ألبومه الأخير «قصة حب»، الذي صدر في منتصف 2019 وضم 10 أغنيات متنوعة.

وأشار عياش إلى أنه سيقدم لجمهوره بمصر ولبنان والوطن العربي فى أعماله القادمة مفاجآت فنيّة متميزة ومختلفة.

من جانبه، أعرب محمد جابر عن سعادته بتجديد التعاقد مع رامي عياش، وأشار إلى أنه أحد أعمدة مزيكا الأساسية وصاحب نجومية بارزة في الوطن العربي.

وصرح بأن الشركه تحرص على توفير جميع عناصر النجاح له، وأن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المفاجآت التى يقوم بإعدادها الآن.

IMG-20220316-WA0033