مسيكب.. محمود العسيلى يطرح أحدث أغانيه

طرح المطرب محمود العسيلي، أحدث أعماله الغنائية وهى بعنوان "مسيكب"، على اليوتيوب، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، وعلى محطات الراديو، أغنية "مسيكب" من كلمات فلبينو وألحان محمود العسيلى وتوزيع موسيقى رامى سمير.

تفاصيل أغنية مسيكب للمطرب محمود العسيلى

تقول كلمات الأغنية:

فى القلب خبطه بتسيب علامه .. محتاج مساعده انسي الدراما

وليل نهار عايش بموت فى القلب نار وانتي البارود

خلاص مش قادر علي حلم جديد .. بستني النوم وفحلمك اعيد

اصل الممنوع عارف مرغوب .. مفيش هروب من المكتوب

عادي مسيكب .. وهرجعلك وهسمعلك اكيد جايلك

اه يا سيناريو سوده نهايته .. مانا حافظه كده والروح معاكي

تروح لاي مكان بقي تروحيه

اوجاع تجيب اوجاع مانا بتباع في حبك ليه

مع كل صيف وجع خفيف زي الشجر محتاج خريف

والقلب لسه ماشي بعلاج نفسي الشيطان يصبح ملاك

عادي مسيكب وهرجعلك وهسمعلك اكيد جايلك

أحدث أغاني محمود العسيلي

طرح الفنان محمود العسيلي، مؤخرا أغنية "في مكان ما"، كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان محمود العسيلي وتوزيع موسيقى رامي سمير.. والأغنية تحكى عن معاناة شاب فقد حبيبته، ويوجد لديه الكثير من المشاعر المختلطة، بالحزن، والقسوة، والوحدة، وهو أمر ليس سهلا، ولا يستطيع تجاوزه.

كما طرح المطرب محمود العسيلى، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "رقصة سلو"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية.

الأغنية من كلمات فيليبينو ، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع رامي سمير وميكس و ديجيتال ماستر : خالد سند.

من ناحية أخرى، حققت أغنية العسيلي الأخيرة "على خدك" نسبة مشاهدة كبيرة على اليوتيوب تخطت الملايين في نسبة المشاهدة.

وطرح الفنان محمود العسيلي أحدث أغانيه؛ التي تحمل اسم "قلقان" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية قلقان من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود عسيلي، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله.

وأحيا الفنان محمود العسيلي حفلا ببورتو السخنة وسط حضور عدد كبير من الجمهور وقدم مجموعة من اشهر اغانيه منها يا ناس"، "بعدتى ومبعدتيش"، "مش مضمون"، "فى حتة تانية"، "يا ويلى أنا"، "يا حلم بعيد"، "طلع الحلو وبس"، "وجع الهوى"، "هيوقفوك".