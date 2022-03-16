تضامن المنيا: تحديث بيانات المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

بدأت مديرية التضامن في المنيا وإدارتها التسع في تحديث بيانات المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة من خلال لجان ميدانية لبحث حالات المستفيدين.

وذلك فى إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وإشراف ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن بالمنيا.

قالت أمانى تامر مديرة إدارة التضامن الاجتماعي بسمالوط أن اللجان تضم باحثين من الوزارة ومديرية التضامن وإدارة التضامن بسمالوط وذلك لتحديث وتنقية المستفيدين من برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة.

وانتهت اللجان من بحث وتحديث بيانات المستفيدين بعدد 9 وحدات اجتماعية حتى الآن وهي وحدات بندر سمالوط وشوشه وابوسيدهم والطيبة واطسا البلد واطسا المحطة وداقوف وطرفا ويتم استكمال البحث تباعا لباقي الوحدات لحين الانتهاء من جميع الأعداد المستفيدة.

وناشدت تامر بمساعدة الباحثين لتحديث بيانات جميع المستفيدين.