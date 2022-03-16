فلاهوفيتش وموراتا يقودان تشكيل يوفنتوس أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة فياريال الإسباني، في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل يوفنتوس

وضم تشكيل يوفنتوس كل من:

في حراسة المرمى: فيوتشيك تشيزني

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو - دانيلو - ماتياس دي ليخت - روجاني

خط الوسط: خوان كواردرادو - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو - أرثر ميلو

خط الهجوم: دوسان فلاهوفيتش - ألفارو موراتا.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز ستاديوم معقل فريق يوفنتوس.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.